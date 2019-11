Plus d’intérêt pour les régions chez les médecins résidents

Il y a de plus en plus d’engouement pour le travail en région chez les médecins résidents, selon le nouveau président de la Fédération des médecins résidents du Québec, le docteur Christian Campagna. Lui-même en stage à l’hôpital régional de Rimouski, il dit vouloir s'attaquer aux préjugés selon lesquels les médecins ne sont pas attirés vers les régions.

De son point de vue, cette question dépasse sa génération. C’est un sujet de toujours , estime-t-il.

Selon lui, tout le monde doit collaborer. Il indique que la Fédération des médecins résidents organise chaque année une journée carrière. Le 4 octobre dernier, plus de 900 médecins résidents ont pu rencontrer des représentants des hôpitaux des régions et s’informer sur les postes disponibles. J’ai pu constater qu’il y a de plus en plus d’engouement pour les régions chez nos membres , affirme-t-il.

Christian Campagna, médecin résident et président de la fédération des médecins résidents du Québec. Photo : Jean-Pierre Perouma

Selon le docteur Campagna, l’ouverture d’un centre de formation médicale associé à l’Université Laval en juin 2022 à Rimouski va grandement stimuler l’attraction pour les régions de l’Est-du-Québec. On va être capables de former des médecins avant qu’ils deviennent résidents pour leur faire connaître la région et de développer des stages , prévoit-il.

Quelque 170 médecins souhaitent voir le projet de décentralisation de la formation des médecins se concrétiser à Rimouski. (Photo prise lors de l'annonce du futur centre de formation à Rimouski) Photo : Radio-Canada

Le fait d’exposer les médecins le plus tôt possible au travail en région augmenterait les chances de les voir revenir plus tard.

Ce sont vraiment les stages et l’exposition en milieu régional qui nous permettent de nous donner le goût de revenir, surtout quand on n’est pas natifs de l’endroit , estime le médecin résident. Pour Matane et la Gaspésie, il y a déjà des résidents en médecine familiale qui sont parmi vous. Si on est capables de développer d’autres stages, autant pour les hôpitaux de Matane ou de la Gaspésie, ça va vraiment donner un coup de pouce pour faire connaître vos régions.

Un médecin résident ausculte un enfant. Photo : iStock

Le médecin ajoute que les médecins résidents sont tenus de faire au moins un stage en région pendant leur formation. C’est nous qui choisissons la région où faire des stages, mentionne-t-il. On en voudrait plus, mais en même temps, il faut une structure locale pour nous accueillir et je dirais qu’elles sont présentes dans l’ensemble. En rejoignant des médecins intéressés à faire de la formation dans un hôpital, on peut organiser des périodes de stage.

Le docteur Campagna ajoute que la venue d’une structure universitaire à Rimouksi va faciliter encore plus la tenue de ces stages.

Il relève certains points positifs de l’apprentissage en région, tel que la proximité avec les médecins et le personnel en place et le contact plus rapproché avec la population. Il y a des expériences à venir chercher et une qualité de travail qu’on ne retrouvera pas nécessairement ailleurs , explique-t-il.

Pour ce qui est de la question de la modernité des équipements, qui peut rebuter de futurs médecins, le docteur Campagna estime que les différences entre la ville et les régions tendent à s’atténuer.