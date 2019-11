La Piaule n'a toujours pas de solution pour pérenniser ses services

Le 25 octobre dernier, plusieurs partenaires de l’organisme communautaire, dont le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), s’étaient réunis afin de trouver une solution aux difficultés financières de La Piaule, mais n'avaient pas résolu le problème.

L’organisme communautaire La Piaule a tenu une journée de concertation avec ses partenaires. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ils avaient échangé toute la journée sur des pistes de solutions potentielles et des réductions de services étaient même envisagées.

Le président de La Piaule, Stéphane Grenier, explique qu’aucune solution à long terme n’a été retenue pour l’instant. Mais on a convenu tout le monde de se rencontrer de nouveau, pour un autre exercice similaire de lac-à-l’épaule d’ici un mois , mentionne-t-il.

Prouver que les organismes communautaires réduisent les dépenses de l’État

Si La Piaule est forcée d’effectuer certaines coupures de services au courant des prochaines semaines, faute de main-d’œuvre, ses partenaires comptabiliseront les dépenses engendrées.

Les policiers vont chiffrer en termes de personnes qui seront mises en cellule (pour passer la nuit), faute d’hébergement (d’urgence) et la même chose va être faite à l’urgence, puis après cela on va chiffrer en termes de coût de système , indique-t-il.

L’organise souhaite ainsi démontrer aux élus et décideurs que les services octroyés par des organismes communautaires permettent d’épargner beaucoup d’argent à l’État. Une manière de justifier un appui financier étatique plus soutenu aux organismes.

M. Grenier prévient que des ruptures de services pourraient survenir dans les prochaines semaines. Ça dépend de la santé de nos employés. Tant que nos employés restent en santé, il n’y aura pas de problème, mais comme on est sur une corde raide , souligne-t-il.

L’enjeu du financement

Les partenaires de La Piaule doivent actuellement trouver des solutions qui n’impliquent pas une hausse des investissements.

Service de repas à La Piaule de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Sandra Ataman

Pour l’instant, il n'y a pas d'enveloppe supplémentaire qui pourrait être utilisée , rapporte M. Grenier, qui anticipe d’ailleurs une hausse du financement gouvernemental d’à peine quelques centaines de dollars cette année.