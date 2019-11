Plus de peur que de mal pour deux jeunes perdus en forêt

Les deux adolescents de 13 ans et 14 ans étaient partis en moto en direction du pic C.A.L dans le secteur de Bagotville, mais ils ne sont pas revenus à la tombée du jour comme prévu.

Aussitôt avisés, les policiers de Saguenay qui ont débuté les recherches avec des véhicules de patrouille et des véhicules tout-terrain.

Entre-temps, les parents ont publié une demande d'aide sur les réseaux sociaux qui a été partagée plus 2000 fois. Ce sont d'ailleurs des bénévoles qui ont retrouvé les deux jeunes en forêt quelques heures plus tard. Ils étaient sains et saufs.