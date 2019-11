Série Canada-Russie : duel ce soir à Saint-Jean

La série annuelle de hockey junior entre le Canada et la Russie commence lundi, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Cette année, Saint-Jean (lundi) et Moncton (mardi) accueillent les deux matchs disputés par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et la délégation russe.

L’équipe canadienne rassemble des joueurs de plusieurs formations de la LHJMQ. Certains d’entre eux ont déjà joué ensemble auparavant, mais d’autres non. Les joueurs ont profité de l’entraînement, en fin de semaine, pour s’adapter.

C’est sûr, au début, la première game, c’est une période d’ajustement un peu. Les gars que tu n’es pas habitué à jouer avec, mais je pense que ça se règle rapidement avec les émotions et la vitesse du jeu , affirme un joueur de centre de l’équipe de la LHJMQ, Benoît-Olivier Groulx.

Près de la moitié des membres de l’équipe de la LHJMQ évoluent dans les Maritimes. Chacune des ligues de hockey junior majeur au pays va affronter deux fois l’équipe russe dans l’espoir de remporter le trophée de la série.

L’entraîneur des Knights de London, Dale Hunter, dirige l’équipe nationale qui se rendra au Championnat mondial. La série Canada-Russie lui donne l’occasion de voir des joueurs qui pourraient faire partie de l’équipe nationale.

J’ai eu la chance d’avoir des expériences ici avant cette année. C’est ma troisième. Je suis vraiment excité. J’ai un différent but chaque année. Cette année, c’est vraiment donner une bonne impression et essayer de me tailler une place dans l’équipe , souligne Benoît-Olivier Groulx.

L'équipe de la Russie se préparait aussi, dimanche, à affronter celle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

L’équipe russe s’est aussi entraînée en fin de semaine. Elle compte aussi parmi ses membres des joueurs qui évoluent dans les Maritimes, soit Egor Sokolov, des Eagles du Cap-Breton, Nikita Alexandrov, des Islanders de Charlottetown, et Alexander Khovanov, des Wildcats de Moncton.

Les Sea Dogs de Saint-Jean font beaucoup d’efforts pour encourager leurs partisans à assister au match de lundi. L’équipe veut faire bonne impression, car elle souhaite accueillir la Coupe Memorial en 2022.

Avec les renseignements de François Le Blanc