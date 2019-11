Les ordures non ramassées dérangent à Gatineau

Selon la nouvelle politique de collecte de matière résiduelle entrée en vigueur le 15 septembre, seuls les bacs gris et les sacs spéciaux fournis par la Ville sont acceptés lors du ramassage des ordures. Toutefois, la Ville a laissé une période de grâce d'un mois aux citoyens qui laissaient des sacs non conformes sur le bord de la rue. Au cours de cette période, la compagnie Derichebourg ramassait les sacs non-conformes et donnait des avis de courtoisie aux citoyens fautifs.

Or, depuis le 14 octobre, ces sacs ne sont plus ramassés. Le nombre de plaintes formulées par des résidents à ce sujet auprès de l'administration municipale a presque doublé, passant de 47 en un mois du 15 septembre au 13 octobre, à 52 en deux semaines entre le 14 et le 31 octobre.

À lire aussi : Début de la nouvelle politique sur les ordures à Gatineau

La Ville de Gatineau n'a pourtant pas l'intention de ramasser ces sacs, préférant accompagner les citoyens.

Maintenant qu'on est rendu à la phase où on ne ramasse plus l'item, mais qu'on laisse toujours un avis pour dire que l'item est non conforme, ça force le citoyen à se poser des questions , estime la conseillère du district d'Aylmer, Audrey Bureau. À ce moment-là, il peut être pris en charge par nos services municipaux, qui peuvent le conseiller dans ses démarches et s'assurer qu'on va dans la bonne direction.

Avec les informations de Jean-François Poudrier