Un projet immobilier de 12 M $ pour revitaliser le quartier des Tisserands de Magog

À terme, le projet immobilier des Quatre-Saisons pourrait offrir 60 logements à la location, dans plusieurs gammes de prix.

Les promoteurs misent sur la proximité avec le centre-ville pour attirer des travailleurs et des jeunes retraités.

Il y a des travailleurs qui souhaiteraient s’approcher du centre-ville. C’est pas tout le monde qui veut acheter un condo. William Belval, développeur du projet quatre-saisons

Les fondations du premier immeuble sont déjà coulées et les murs sont sur le point d’être montés. Les 18 premiers locataires devraient emménager en juillet prochain.

Les fondations du premier immeuble de 18 logements ont été coulées. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

On n’a pas une planche de clouée et on a déjà des logements de loués. La réponse est très favorable au projet , affirme William Belval.

Accès à la nature

Construites aux abords de la rivière Magog, les habitations devraient offrir un accès à ce cours d’eau, font valoir les promoteurs.

Le bord de l’eau attire beaucoup de gens pour la vue, mais on veut l’aménager pour y mettre canot, kayak, planche à pagaie, pour avoir une vie qui est centrée pour le centre-ville, le sport, le transport à pied et non juste en véhicule , décrit William Belval.

Les promoteurs du projet Quatre-Saisons veulent permettre aux locataires d'avoir accès à la rivière Magog aux abords de laquelle les immeubles seront construits. Photo : Radio-Canada / Dominique Bertrand

Les promoteurs croient aussi que le projet pourrait favoriser le transport actif, alors qu’une piste cyclable traverse leur terrain. Selon eux, le projet pourrait donner le coup d'envoi nécessaire pour dynamiser le quartier. Il réserve d’ailleurs un espace pour de la location commerciale. Leur souhait est qu’un commerce de proximité s’y installe.

Espoir pour la communauté

Depuis des années, des citoyens du quartier des Tisserands de Magog, un secteur plutôt défavorisé de la municipalité, travaillent pour revitaliser leur milieu de vie.

Pour le Collectif du quartier des Tisserand, un premier pas a été franchi avec la venue du projet.

Louise Gagné souhaite la revitalisation du quartier des Tisserands. Photo : Radio-Canada / Dominique Bertrand

Ils espèrent que l'arrivée de nouveaux logements permettra à de petites familles de s'installer dans le coin pour assurer la survie de l'école du quartier et éventuellement d'attirer aussi des commerces de proximité.

Nous on souhaite que ça reste un vrai quartier. Mais c’est difficile de garder un vrai quartier quand il n’y a pas d’épicerie, pas de magasin de tous les jours, il faut que les gens fassent un kilomètre pour aller s’acheter une paire de bas, c’est difficile , décrit Louise Gagné, l’une des membres de ce Collectif.

De façon générale, Louise Gagné est aussi satisfaite de l'écoute des promoteurs par rapport aux préoccupations du Collectif.

Le style architectural insdustriel du quartier des Tisserands sera pris en compte dans la construction des nouveaux logements. Photo : Radio-Canada / Dominique Bertrand

Les entrepreneurs comptent proposer une partie des logements à des prix abordables. La brique rouge sera utilisée pour le revêtement extérieur des bâtiments afin de s'agencer avec le style architectural industriel du quartier.

Le Collectif souhaiterait toutefois que la main d'oeuvre qui habite le quartier des Tisserands soit favorisée pour la construction des bâtiments. Les promoteurs font néanmoins valoir que 70 % des sous-traitants dans le projet sont des entreprises de Magog.

Si tout se passe bien, les promoteurs espèrent commencer à construire les deux autres bâtiments à l’automne 2020.