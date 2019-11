Quatre nouveaux cas de légionellose au Nouveau-Brunswick

Le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste de l’est du Nouveau-Brunswick, a précisé dimanche que ces quatre nouveaux cas ne sont pas liés à la récente éclosion.

Plus tôt cette année, 16 personnes ont été atteintes de légionellose dans la région de Moncton. L’âge des patients variait de la mi-trentaine à plus de 90 ans. Le 10 septembre, les autorités de santé publique de la province déclaraient cette éclosion terminée.

Des tests ont démontré que les quatre cas récents à survenir proviennent d’une souche différente de la maladie, a indiqué le Dr Léger.

Les autorités de la santé publique refusent par ailleurs toujours de divulguer la source de l’éclosion de l’été dernier. On sait qu’un problème avec une tour de refroidissement est à l’origine de la contamination, mais on ignore de quelle tour il s’agit et quels immeubles ont été touchés.

Le possible impact financier que pourrait causer le partage de cette information est la raison pour laquelle elle est tenue secrète, avait affirmé le ministre de la Santé, Ted Flemming.

La légionellose est une maladie respiratoire sévère dont les symptômes peuvent s’apparenter à ceux d’une pneumonie. Elle est causée par la bactérie Legionella, qui vit dans les sources d’eau naturelles comme les étangs, et les réseaux d’eau artificiels, dont les climatiseurs et les spas.

Les gens ne deviennent pas malades en buvant de l’eau.

La bactérie se propage lorsque des gouttelettes provenant de sources d'eau infectées sont inhalées. Des climatiseurs et des tours de refroidissement mal entretenus, qui dispersaient les gouttelettes d’eau contaminées par la bactérie, ont déjà été mis en cause dans le passé.