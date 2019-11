Le patron de McDonald's se fait montrer la porte

McDonald's assure, dans le communiqué annonçant ce départ, que cette décision n'a pas de rapport avec la performance opérationnelle ou financière de l'entreprise .

McDonald's n'a pas précisé l'identité de l'employé en question.

M. Easterbrook est remplacé, avec effet immédiat, par Chris Kempczinski, jusqu'alors responsable des activités de McDonald's aux États-Unis, ajoute le groupe dans le document.

Chris prend les rênes de cette grande entreprise à un moment où la performance est solide et soutenue et le conseil a confiance en lui pour être à même de définir la vision et guider la stratégie permettant à l'entreprise de poursuivre son succès. Enrique Hernandez Jr., président du conseil d'administration de McDonald's

Il dispose des compétences et de l'expérience voulues pour avoir mené à bien nos activités aux États-Unis, où les franchisés produisent des résultats financiers et opérationnels solides, et pour avoir supervisé la stratégie mondiale, le développement commercial et l'innovation , a-t-il ajouté.

M. Easterbrook était arrivé au poste de directeur général en 2015. Sous sa houlette, l'action de McDonald's a doublé à Wall Street et le bénéfice net de l'entreprise a augmenté chaque année.

Il n'a toutefois pas réussi à enrayer le déclin progressif des ventes de l'entreprise, qui fait face comme d'autres grandes chaînes de restauration rapide aux changements d'habitude des consommateurs, à la recherche d'une alimentation plus saine.