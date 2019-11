Une marche à Cap-Pelé à la mémoire des femmes tuées par un conjoint

L’un des objectifs de cette marche était d’amasser des fonds pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, qui prodigue notamment de l’aide et du soutien aux survivantes de la violence conjugale ainsi qu’à leurs familles.

La marche porte le nom de « MariELLE », le nom du nouveau chien de soutien émotionnel du centre. Elle était accompagnée de trois « témoins silencieuses » représentant des femmes tuées par leur partenaire dans la région.

Kristal LeBlanc, directrice du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, et le chien Marielle. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

L’année dernière, le centre a épaulé près de 200 personnes à Cap-Pelé / Beaubassin-Est, et près de 2000 dans la région de Beauséjour, mais n’a pas pu venir en aide à de nombreuses autres, faute de place.

L’organisme compte sur un nouveau centre, à Shediac, pour accueillir plus de femmes et d’enfants dans le besoin.

L’événement de dimanche à Cap-Pelé était aussi bien sûr une occasion de sensibiliser la communauté à la violence conjugale.

Au Canada, 148 femmes et filles ont été tuées en 2018, soit l’équivalent d’une victime tous les deux jours et demi, selon l'Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation.

De ce nombre, 53 % ont été tuées par leur conjoint.

D’après le reportage de Rose St-Pierre