Une église fête les 40 ans de parrainage privé des réfugiés

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, plus de 327 000 réfugiés ont été parrainés par le secteur privé depuis la création du programme fédéral dont l'année 2019 marque le 40e anniversaire.

L’Église unie d’Islington à Etobicoke, dans le nord-ouest de Toronto, est l’un des groupes qui ont parrainé de nombreux réfugiés au cours des années. Elle a invité tous ceux qu'elle a aidés à se réunir à l'occasion d'un service religieux.

De 1979 à 1980, plus de 60 000 personnes ont trouvé refuge au Canada après la guerre du Vietnam. Plus de la moitié ont été appuyées par des groupes de parrainage privés comme Ken Luong et sa famille, d'origine chinoise.

Ken et Susan Luong sont venus célébrer les 40 ans du Programme de parrainage privé de réfugiés du Canada dont ils ont bénéficié il y a des années en tant que Chinois persécutés au Vietnam. Photo : Radio-Canada

L’Église unie d’Islington a parrainé 13 réfugiés du Vietnam qui, comme eux, fuyaient la persécution et les conditions de vie difficiles.

Nous vivions vraiment dans la pauvreté, c’est pourquoi nous voulions trouver une vie meilleure, une nouvelle vie , confie Ken Luong qui avait à l’époque deux enfants et sa femme était enceinte d’un troisième.

Ken Luong a pris sa retraite il y a 10 ans. Il travaillait dans une usine de pain quand il a commencé à travailler au Canada.

Quand je vois au fil des 40 ans tout ce qu’ils ont accompli, et la deuxième génération, c’est fantastique , se réjouit Laurie-Beth Page, membre du comité mis en place par l'église pour aider ces réfugiés, depuis ses débuts.

Membre du comité mis en place par l'église pour aider les réfugiés depuis ses débuts, Laurie-Beth Page a du mal à contenir ses émotions quand elle observe les accomplissements des réfugiés qui ont participé à leur programme. Photo : Radio-Canada

C’est vraiment spécial de faire partie de ça. Laurie-Beth Page, membre du comité mis en place par l'église pour aider ces réfugiés

L’Église unie d’Islington a parrainé 105 réfugiés de 13 pays différents depuis la création du programme.

La dernière famille qu'elle a accueillie est arrivée de Syrie à la fin du mois d’octobre. Un comité de 20 personnes collecte des fonds, des vêtements et des objets ménagers pour que tout soit prêt à l'arrivée des nouveaux arrivants.

Le comité aide ensuite la famille à inscrire les enfants à l’école, et les parents à suivre des cours d’anglais. Le comité les aide par ailleurs à trouver des médecins et à trouver un emploi.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, veut accueillir 59 000 réfugiés parrainés par le secteur privé entre 2019 et 2021.

Le programme permet la création de partenariats entre les organisations, les entreprises, les gouvernements, les collectivités et les particuliers du Canada.

Il s’agit de l’un des programmes de réinstallation les plus anciens et les mieux connus au monde. [...] Jusqu’en 2016, le Canada était le seul pays au monde à avoir mis sur pied un tel programme , souligne l’IRCC sur son site.

Depuis 1980, plus de 160 collectivités ont accueilli des réfugiés parrainés par le secteur privé, originaires de plus de 175 pays.

Avec les informations de Myriam Eddahia