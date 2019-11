La police communautaire est de retour dans trois quartiers d'Ottawa

L'annonce du retour de la police communautaire avait été faite en juillet. Le SPOService de police d’Ottawa avait fermé ses postes de police communautaire par souci d'économie en 2017 et réaffecté les agents aux patrouilles de rue. La décision avait été critiquée à l'époque.

Au total, 24 agents sont maintenant déployés dans trois quartiers de la ville, soit Vanier—Overbrook, Heron Gate, et Carlington—Caldwell.

La mission de ces agents est de travailler en étroite collaboration avec la communauté, sur une base individuelle, pour identifier les enjeux de la communauté et trouver avec des solutions à court et à long terme , selon l'inspecteur du SPOService de police d'Ottawa , Ken Bryden.

Le retour de cette police de proximité était réclamé par bon nombre de citoyens, selon l'agent Chuck Benoît, porte-parole du SPOService de police d'Ottawa .

Il y avait une grande demande. La communauté à Ottawa a vu un impact quand certaines unités ont été abolies , a-t-il expliqué.

La militante et leader de la communauté noire d'Ottawa et de Gatineau Ketcia Peters se réjouit du retour des policiers communautaires.

La communauté a l'information, elles savent déjà quelles sont les problématiques. Tout ce dont elles ont besoin, c'est d'un soutien , a-t-elle estimé.

Pour sa part, Marjolaine Provost, membre du CAconseil d'administration de l’Association communautaire d’Overbrook, espère que la présence de policiers communautaires va faire une différence dans la vie des résidents.

On a un des taux de criminalité les plus hauts en ville, même à travers la province. Il y a aussi beaucoup de pauvreté, donc on a beaucoup d'enjeux sociaux dans le quartier et on veut prendre toute l'aide qui nous est offerte , a-t-elle fait remarquer.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Marjolaine Provost est membre du conseil d'administration de l’Association communautaire d’Overbrook. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Depuis dix ans, le nombre de fusillades a plus que doublé, pour atteindre un record l'année dernière avec 78 fusillades.

On veut que la population un peu plus jeune [...] voie que les policiers sont là pour leur rendre service, pour les protéger, donc on veut transformer cette relation qui parfois peut être une relation de crainte ou de méfiance. Marjolaine Provost, membre du CA de l’Association communautaire d’Overbrook

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Ismael Awaleh est le vice-président de l'Association communautaire d'Overbrook. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Toutefois, si certains ont bon espoir dans le retour de la police communautaire pour éradiquer la violence, d'autres attendent davantage de soutien de la Ville.

Pour moi, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Nous, on demande toujours d'investir dans les infrastructures dans notre communauté. Par exemple, nos jeunes ne travaillent pas, ils sont au chômage, alors il faut plutôt leur trouver des projets , avance Ismael Awaleh, vice-président de l'Association communautaire d'Overbrook.

Il croit que le lien de confiance entre la communauté et les policiers est brisé.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Patrick Mayangi s’était présenté aux dernières partielles municipales contre Rawlson King dans le quartier Rideau-Rockcliffe. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Résident dans Overbrook, Patrick Mayangi s’était présenté aux dernières partielles municipales contre Rawlson King dans le quartier Rideau-Rockcliffe. Comme Ismael Awaleh, il constate que le manque d'emploi est à la source de bien des maux.

Les jeunes ont besoin d'espoir. Nous avons besoin de leadership, et pas seulement dans notre communauté, mais aussi à l'hôtel de ville. Il y a des jeunes diplômés, mais on ne les trouve nulle part sur le marché de l'emploi , déplore-t-il.

Amener la police dans un quartier qui est autant désorganisé, ça déclenche des tensions Patrick Mayangi, résident dans Overbrook

Il aimerait que les citoyens du quartier soient consultés sur les mesures à prendre pour contrer la criminalité.

La Ville d'Ottawa considère élargir le programme de policiers communautaires pour qu'il couvre l'ensemble du territoire.

Avec les informations de Yasmine Mehdi