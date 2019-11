L'Appui souligne la Semaine des proches aidants en Abitibi-Témiscamingue

Plusieurs activités sont prévues en Abitibi-Témiscamingue, avec des conférences pour aborder la réalité des proches aidants à La Sarre et Amos et un salon des proches aidants à Val-d'Or.

L'Appui des proches aidants de la région n'a pas le nombre exact de personnes qui jouent ce rôle, mais estime qu'une personne sur quatre est proche aidante.

C'est que selon la directrice générale de l'Appui, Marie-Claude Lacombe, plusieurs ne se reconnaissent pas proches aidants.

Si on calcule rapidement ça sera environ 25.000 personnes qui seraient proches aidantes [dans la région] et c'est à des niveaux variables. La directrice générale de l'Appui, Marie-Claude Lacombe

Il y a des gens qui donnent de l'aide une à deux heures par semaine, il y a des gens qui donnent de l'aide jusqu'à 20 heures par semaine, dit-elle. Une particularité aussi c'est que l'âge des proches aidants est très variable aussi. Souvent la tranche d'âge qui se situe entre 35 et 54 ans c'est des gens qui ont des enfants et aussi qui ont des parents à qui ils doivent apporter de l'aide, c'est des gens très occupés. Les gens ne se reconnaissent pas peut être qu'ils n'ont pas le temps de se reconnaître non plus, donc c'est un défi de les rejoindre.

Marie-Claude Lacombe, directrice de L'Appui, un organisme pour les proches aidants. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Depuis 2012, l'Appui de l'Abitibi-Témiscamingue bénéficie d'un financement de 400 000 $ par année du gouvernement du Québec.

Les premières années, l'organisme peinait à mobiliser les gens.

Ce qui n'est pas le cas actuellement affirme Marie-Claude Lacombe. Elle précise que la situation s'améliore d’année en année.

Cette année en 2018 2019, en projets financés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est plus de 500.000 $. On a des limites, mais à l'intérieur de nos limites, on est capables de faire une offre de service qui est correcte , ajoute-t-elle.

Marie-Claude Lacombe mentionne au passage qu’elle est en attente de la politique ministérielle de madame Blais, la ministre des Aînés et des proches aidants, qui devrait sortir bientôt. [Elle] pense que ça va venir valider ou donner un cadre au service offert aux proches aidants d'aînés.

L'Appui Abitibi-Témiscamingue finance une quinzaine de projets par année.