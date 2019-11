Les inondations, au cœur du bilan de mi-mandat du maire Pedneaud-Jobin

Pluies diluviennes, tornades et inondations : la crise climatique a dicté une part importante de l'agenda du maire de Gatineau pendant les deux premières années de son second mandat. Notre entrevue avec Maxime Pedneaud-Jobin.

Si vous aviez à résumer en un mot ou en une phrase ce qui l'a le plus marqué dans ces dernières années, ce serait quoi?

Ce serait peut-être : « environnement et affirmation ». Si c'était un mot, ce serait « environnement », parce qu'on a vécu les inondations, il y a eu la tornade, on a investi énormément dans la lutte aux changements climatiques et dans l'adaptation. Ce n'est pas juste de répondre à la crise, mais on parle de transports, de vélo, de gestion de l'eau, de gestion de pluies diluviennes...

L'autre phrase, ça serait : « On ne laisse plus les autres décider pour nous autres ». Parce que dans plusieurs dossiers, Gatineau a joué un rôle important, autant dans la suite des inondations, dans le projet de train, dans la TVQ, dans la résolution de l'Assemblée nationale sur les retards accumulés par l'Outaouais. Il y a beaucoup de Gatineau là-dedans.

Pensez-vous avoir atteint tous les objectifs que vous vous étiez fixés, du moins pour ce mandat?

Pour la première moitié du mandat, oui. Dans certains cas, c'est même un peu plus que ce qu'on espérait. Quand on parle du point de TVQ, on espérait une grande réforme de la fiscalité, mais il y a relativement peu de gens qui auraient gagé qu'on aurait même commencé à faire la réforme. Alors que là, c'est 27 millions pour Gatineau en 4 ans [qu'on obtient du nouveau pacte fiscal].

La résolution de l'Assemblée nationale... Moi, j'ai consacré toute ma vie à ma Ville et à ma région, en étant engagé dans toutes sortes de mouvements. On rêvait d'une résolution comme ça, et puis si elle arrive maintenant, c'est parce qu'il y a bien du monde qui y a travaillé depuis un bon bout de temps, notamment la Ville de Gatineau, qui a fait preuve de beaucoup de leadership [...] Il reste de l'ouvrage à faire, l'argent n'est pas dans le compte, mais on a franchi des étapes importantes. On ne laisse plus les gens décider pour nous.

Malgré les efforts faits, il y a encore cette impression que Gatineau n'en fait pas assez. À quoi l'attribuez-vous?

Je pense qu'il y a tellement à faire que c'est dur pour les gens de dire : « Ok, on est content. » Il y a une rue de faite, il y en a trois autres qui se dégradent. Avant, on réparait en une année 50 000 nids-de-poule. Au moment où on se parle, on est rendu à 70 000, on en fait beaucoup plus, on a une capacité d'action de plus, mais avec le gel-dégel, il y en a plus, et ils sont plus profonds.

Pour savoir si on en fait assez, il faudrait savoir ce que les autres font. Nous, on a une taxe dédiée aux infrastructures, il n'y a pas beaucoup de villes qui font ça. On a augmenté notre PTI (Plan triennal d'immobilisation), c'est-à-dire la masse d'argent pour nos infrastructures, de 60 % en 6 ans. On était à une moyenne en bas de 100 millions de dollars, là on est à une moyenne de 140-145 millions de dollars par année. Mais quand tu as pour 1,3 milliard en rattrapage à faire, les gens regardent les infrastructures et savent ce qu'il y a encore à faire. Pour savoir si on est bon, il faudrait être capable de se comparer à toutes les autres villes et voir le rythme où on investit.

Les changements climatiques vous ont-ils dicté un agenda qui n'était pas prévu?

C'est vraiment l'environnement qui a marqué les deux dernières années, parce qu'on améliore nos pratiques : on composte plus, on enfouit moins, on recycle plus. Donc, on a des succès, mais en même temps on doit s'adapter à des pluies diluviennes, des inondations, etc. qui sont une charge terrible sur la Ville.

À quel point cela va prendre de place dans les deux ans qui restent?

Ça va nous occuper pour des années. Juste pour les inondations... On a eu le choc cette année, on a fait une certaine réponse. Mais les grands choix d'aménagement du territoire, et ce que l'on fait dans ces zones-là, ça va nous occuper les deux prochaines années. J'en parle à peu près chaque semaine, soit avec Québec, soit avec nos services, soit avec les citoyens. Ça va nous occuper jusqu'à ce qu'on ait des choix définitifs de faits.

Le transport a été une de vos principales préoccupations. La partie du financement qui viendrait d'Ottawa n'est toujours pas assurée pour le système sur rail vers l’ouest de la ville. À quel point ça va être décisif qu'elle le soit dans la prochaine année?

J'ai bon espoir, dans la mesure où c'est la priorité du gouvernement du Québec. Je pense que le gouvernement fédéral va devoir respecter ça. Ce sont de gros montants. Il y a eu des engagements pris par les libéraux en campagne qui me donnent de l'espoir aussi. Le fonds permanent en transport qu'ils veulent créer répondrait au programme. C'est déterminant que ça se passe dans la prochaine année. On a besoin d'un train léger à l'ouest d'ici 10 ans.

Vous vouliez faire plus de place aux élus avec votre nouvelle gouvernance. Est-ce que vous diriez que c’est en place?

Il y a des dossiers pour lesquels ça a été plus évident. Par exemple, la nomination d'un président de l'exécutif, il y a beaucoup de dossiers où on donne des réponses plus vite, il y a une implication des élus plus grande, parce que je ne fais pas tout. J'arrive d'une mission économique. Le conseiller Jean-François LeBlanc a aidé à préparer la mission, il a participé.

L'objectif premier de la gouvernance, c'était que les élus aient une capacité plus grande d'influencer l'organisation. Je pense qu'on a cheminé beaucoup. On part de loin, mais on fait des pas importants. C'est ça qui fait que le conseil va bien, parce que tout le monde peut contribuer.

Votre plus grande déception des deux dernières années?

Le bout le plus difficile, et de loin, c'est encore les inondations, les tornades. Ce sont beaucoup de gens qui ont souffert et qui continuent de souffrir. Le printemps va arriver, et ce n'est pas vrai qu'on va avoir des réponses pour tout. Ça là, ça m'habite beaucoup.

Cette entrevue a été éditée pour des raisons de clarté et de concision.

Avec les informations de Nathalie Tremblay