La Cité des achats de Rimouski : contre les principes d'une ville active?

Des clients stationnent leur voiture dans les quelques espaces vacants du stationnement pratiquement plein. Ils font quelques pas et s’engouffrent rapidement dans l’un des commerces du plus récent développement commercial du quartier D’Astous.

Le nouveau complexe Odacité à Rimouski attire une clientèle, qui apprécie les espaces de stationnement près de l'édifice. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Entre l’avenue Industrielle-et-commerciale et l’autoroute 20, cette Cité des achats accueille des grosses pointures de la vente au détail, comme Walmart, Super C et Winners, mais aussi des commerces comme Ma Cabane en Gaspésie, La Fumerie de l’Est et Copper Branch.

Le secteur pourrait encore prendre de l’expansion, si l’intérêt de la compagnie Costco de s’installer dans la ville se concrétisait.

La Fumerie de l'Est est l'un des nouveaux commerces du complexe Odacité, dans le quartier D'Astous. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

C’est ce qu’on voit dans les grandes villes, ce qu’on appelle les cités des achats , observe Jean Dubé, professeur en développement régional à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD). Ça répond à une logique économique, en général les magasins qui viennent se localiser ici sont de très grandes surfaces et c’est alléchant pour le consommateur.

Le quartier commercial D'Astous se développe en périphérie de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Les clients rencontrés à l’entrée d’Odacité se disent d’ailleurs enchantés par la proximité de tous ces différents commerces et les nombreuses places de stationnement. Une cliente a notamment décidé de s’arrêter à Rimouski alors qu’elle était sur la route dans l’Est-du-Québec pour aller faire des emplettes au magasin Copper Branch.

Mais selon certains, ces pôles commerciaux sont loin de respecter les principes d'un aménagement urbain durable, et peuvent avoir des effets néfastes sur la vitalité d'un centre-ville.

La vitalité du centre-ville de Rimouski pourrait-elle être compromise par le développement de la cité des achats, en périphérie de la ville? C'est ce que craint l'urbaniste Jean Dubé. (archives) Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Ville commerciale ou active?

Ce qu’on connaît déjà de quartiers comme celui-là, ça va un peu à l’encontre de certaines règles de développement et d’aménagement du territoire dans lequel on veut avoir des lieux qui sont un peu plus mixtes, donc à la fois de la vocation commerciale et résidentielle, et d’avoir des services de proximité , analyse Jean Dubé.

Lorsque l'on développe des quartiers comme ceux-là, c’est tout sauf de la mixité. On fait vraiment des espaces réservés à des activités ; ici c’est le commerce, là-bas, c’est le résidentiel. Ça crée des défis pour essayer de mailler tout ça , explique l’urbaniste.

Les commerçants des Halles Saint-Germain affirment que les clients ont été au rendez-vous au cours de l'été. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

C’est le modèle duquel il faut s’éloigner , croit également Patrick Morin, directeur adjoint du conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent. Pour qu’une ville soit de mobilité durable, on parle de mixité.

Qu’est-ce qui arrive si on a une Cité des achats, les résidences du St-Rosaire? Les gens sont un peu captifs de leur voiture pour faire leurs commissions , explique-t-il. Si l'on a une mixité de services et d’habitation, cela permet aux gens de retrouver les services à des distances qui se font bien à pied ou en vélo, mais aussi les relier par des corridors sécuritaires, des voies cyclables, des trottoirs déneigés.

Ce n’est pas tout le monde qui peut ou qui veut avoir une voiture. Il faut penser où on place les commerces et comment les gens peuvent s’y rendre. Patrick Morin, directeur adjoint du conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

Il faudrait chercher à établir autrement nos commerces, et pas seulement à grossir la Cité des achats, ce qui va faire péricliter le centre-ville , ajoute M. Morin.

Une compétition avec les commerces locaux

Si on déplace la consommation et les consommateurs vers un pôle comme ici, ça veut dire qu’ils n’iront pas nécessairement vers d’autres endroits et ça crée une compétition avec d’autres espaces commerciaux, comme par exemple le centre-ville historique , reprend Jean Dubé.

C’est d’ailleurs cette inquiétude qui a poussé des maraîchers de la région à lancer, en mars dernier, une pétition contre l’arrivée de Costco dans la ville.

Au centre-ville, les commerçants rencontrés aux Halles Saint-Germain ne se disent toutefois pas inquiets. Malgré leurs compétiteurs dans le sud-est de la ville, l’affluence des clients reste élevée, disent-ils. Même son de cloche du côté du président du conseil d’administration des Terrasses urbaines, Tommy Lemieux-Cloutier, qui assure que les commerces du centre-ville ne sont pas en danger et attirent toujours une importante clientèle, notamment pendent cette période estivale.

Chaque été, les terrasses urbaines animent le centre-ville de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay