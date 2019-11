Troisième jour de moyens de pression dans le transport en commun à Vancouver

Les chauffeurs d'autobus, de SeaBus et les préposés à la maintenance entament leur troisième jour de moyens de pression dimanche, entraînant des annulations de traversées pour le service de traversiers SeaBus.

Les temps d'attente pourraient donc être plus importants pour certains trajets.

Selon TransLink, en raison des moyens de pression des travailleurs, 16 traversées des Seabus sont annulées dimanche entre 13 h 30 et 17 h et entre 18 h 45 et 21 h 15.

Les traversées se feront aux demi-heures plutôt qu'aux 15 minutes comme c'est le cas habituellement.

Le syndicat Unifor représentant 5000 chauffeurs d’autobus a déclaré que les négociations contractuelles avec la société Coast Mountain Bus Company (CMBC) avaient été rompues vers midi jeudi.

Les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail des employés sont au coeur du litige.

Depuis vendredi, les chauffeurs d'autobus se présentent sans leur uniforme et les techniciens et les ouvriers spécialisés refusent de faire des heures supplémentaires.