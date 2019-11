Injection supervisée : le temps presse, soutient Point de repères

Bien qu'il soit partenaire du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux dans ce projet, l'organisme n'est pas satisfait du rythme auquel les choses évoluent. Il réclame plus de clarté et un calendrier.

Nous, ce qu'on a demandé au niveau de notre conseil d'administration, c'est d'avoir un peu de garanties au niveau des échéanciers , affirme Mario Gagnon, directeur général de Point de repères.

Car même si le terrain a été identifié et qu'il sera bientôt publiquement dévoilé, le travailleur communautaire ne voit pas encore le jour où le projet prendra réellement forme.

Vue aérienne du terrain choisi pour le futur site d'injection supervisée de Québec Photo : Radio-Canada

M. Gagnon a encore des questions sur le modèle de gouvernance, notamment, et sur le type de bâtiment projeté. Il souligne que les usagers ne voudront pas fréquenter un lieu qui ressemble à un CLSC .

Il fait aussi savoir qu'il a toujours l'intention de déménager l'organisme dans le bâtiment. Mais à quel prix et sous quelles conditions, se demande-t-il.

L'implantation du service semblait pourtant aller bon train en juin 2018. Un terrain avait été identifié sous les bretelles de l'autoroute Dufferin-Montmorency. Qui plus est, le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux et Point de repères ont obtenu les appuis de la Ville de Québec et du service de police.

Un an et demi plus tard, la demande d'exemption à Santé Canada n'a toujours pas été déposée.

Prioritaire

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale ne s'est pas encore avancé sur un échéancier formel. Toutefois, une porte-parole a indiqué à Radio-Canada que des installations temporaires pourraient être prêtes dans un an.

Sur l'état des relations avec Point de repères, cette même porte-parole a réitéré la volonté du CIUSSS de travailler en collaboration avec l'organisme, qui connaît bien la clientèle à desservir.

Nos réalités sont différentes et nos modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes, mais notre volonté et notre motivation commune de répondre aux besoins de la clientèle le plus rapidement et le plus efficacement possible sont fermes , a-t-elle expliqué par courriel.

Contactées par Radio-Canada, la Ville de Québec et le Service de police de la Ville de Québec ont toutes deux réitéré leur appui au projet et envers le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Consommateurs à risque

Si Mario Gagnon est si pressé, c'est qu'il continue de voir quotidiennement les problèmes liés à la consommation de drogue. Mario Gagnon soutient que Québec vit une situation critique depuis des années.

De l'héroïne mauve a notamment fait son apparition à Québec cette année. Photo : Courtoisie/SPVQ

Sa clientèle, principalement des utilisateurs de drogues par injection, sont exposés à certaines substances dangereuses, dit-il, dont le tristement célèbre fentanyl.

Pour contrer les surdoses et éventuellement éviter des décès, son organisme plaide depuis des années pour un service d'injection supervisée dans la capitale.

Ces installations permettent notamment une vérification des substances avant la consommation, ainsi qu'un encadrement sécuritaire en cas de surdose.