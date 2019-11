Les banques alimentaires de plus en plus fréquentées dans le Grand Toronto

Le rapport intitulé Who's Hungry 2019 recense plus d'un million de visites dans les banques alimentaires de la région de Toronto entre avril 2018 et mars 2019. Cela représente une augmentation de 4 % par rapport à l'année dernière , indiquent les auteurs du rapport.

La fréquentation des banques alimentaires dans la région de Toronto a augmenté deux fois plus vite que la population, selon le rapport qui établit qu'un ménage sur sept souffre de la faim dans la région.

Bien que le taux d'utilisation des banques alimentaires par habitant est le plus élevé dans le centre de Toronto, la demande est de plus en plus importante dans les périphéries. L'année dernière, Mississauga, North York et Scarborough ont connu la plus forte augmentation de l'utilisation de leurs banques alimentaires.

La faim est un symptôme de la pauvreté et un enjeu public qui ne peut être sous-traité à des œuvres caritatives. Banque alimentaire Daily Bread

Des bénévoles trient des légumes à l'entrepôt de la banque alimentaire Daily Bread. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Le coût des logements pointé

La hausse du coût du logement, associée à la stagnation des revenus mensuels, signifie qu'il reste moins d'argent pour les dépenses de base , écrit la banque alimentaire Daily Bread.

En moyenne, près des trois quarts (74 %) des revenus des clients des banques alimentaires sont consacrés au logement, dont le coût augmente. Il s'agit d'une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente.

Nous ne pouvons pas rester immobiles alors que des milliers de familles et des personnes dans toute la ville sautent des repas pour nourrir leurs enfants ou payer leur loyer. Banque alimentaire Daily Bread

Par ailleurs, les données du rapport démontrent une surreprésentation des minorités visibles parmi les gens qui fréquentent les banques alimentaires.

Le rapport constate que les prestations d'assistance sociale ne fournissent pas un revenu suffisant pour répondre à tous les besoins de base.

Nous constatons une surreprésentation des personnes noires, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et autochtone parmi les répondants de notre sondage par rapport à la population totale , écrivent les auteurs du rapport.

Les auteurs du rapport font part de leurs inquiétudes concernant certaines mesures prises par le gouvernement de Doug Ford. Ils soulignent notamment que les progressistes-conservateurs ont réduit de moitié la hausse prévue de 3 % des prestations d'aide sociale.

En publiant plusieurs recommandations, le réseau appelle tous les ordres de gouvernement à répondre à leur obligation légale de respecter, protéger et assurer le droit à l'alimentation.