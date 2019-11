Sept athlètes et une équipe intronisés au temple de la renommée des sports du Manitoba

Voir ma carrière faire partie de l’histoire sportive du Manitoba est un honneur qui rivalise avec mes victoires en tant qu’athlète paralympique , a déclaré Michelle Stilwell, une des athlètes honorées samedi soir.

Elle est l’une des athlètes paralympiques les plus décorées au monde et la première athlète paralympique à remporter l’or lors de deux événements sportifs différents.

Le médaillé d’or et présentateur de télévision Jon Montgomery fait lui aussi partie des athlètes honorés.

Originaire de Russell au Manitoba, il a remporté l’or dans l’épreuve de skeleton aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Il est ensuite devenu l’animateur de l’émission télévisée The Amazing Race Canada.

Il a déclaré dans son discours que les athlètes sont égoïstes parce que leur travail consiste à jouer avec des amis et à « mettre leur courage à l'épreuve face aux meilleurs du monde».

Il a aussi ajouté qu’être égoïste pouvait changer la vie des autres.

C’est peut-être plus que la poursuite égoïste de l’excellence sportive. Quand on se retrouve sur une scène comme celle-ci et dans une position comme celle-ci, c’est la confirmation que notre parcours touche aussi les autres et c’est quelque chose d'assez spécial , a-t-il souligné.

Michelle Stilwell a remporté un total de six médailles d'or paralympiques en basketball et en athlétisme, en plus d'avoir été championne du monde à neuf reprises. Photo : La Presse canadienne

Parmi les autres athlètes reconnus cette année figurent le joueur de cricket Charles Baksh et l’haltérophile Susanne Dandenault.

Cette dernière est revenue sur ce qui l’a poussé à se lancer dans une carrière sportive.

Nous avons tous quelque chose de commun, notre amour pour le sport , a-t-elle déclaré.

En 8e année, j’étais une enfant grassouillette que son professeur de sport a encouragée à essayer le lancer de poids. C’était à l’École Saint-Georges de Saint-Vital et qui aurait su qu’essayer ce sport ce jour-là m’aurait mené au temple de la renommée du Manitoba aujourd’hui.

Don Hornby (aviron), Maureen Orchard (basketball / basketball en fauteuil roulant) et Hector Vergara (soccer) figurent également au nombre des athlètes intronisés qui ont fait beaucoup pour leur sport respectif.

Les équipes de basketball des Bobcats de l’Université de Brandon de 1987 à 1989 ont été intronisées dans la catégorie des dynasties. L'équipe est l'une des trois seules équipes universitaires canadiennes à avoir remporté trois championnats nationaux consécutifs.

Avec des informations de Rachel Bergen et Gavin Boutroy