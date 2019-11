Une troisième journée sans courant pour certains Néo-Brunswickois

Il y avait toujours plus de 900 personnes sans courant à midi, dimanche.

Certaines maisons et entreprises du Nouveau-Brunswick pourraient passer une troisième journée sans électricité.

En début de journée, il y avait toujours 1 500 clients dans le noir dans la vallée de Kennebecasis.

Énergie Nouveau-Brunswick prévoit réactiver le courant d'ici 23 heures.

Certaines maisons et entreprises du Nouveau-Brunswick pourraient passer une troisième journée sans électricité. Photo : Radio-Canada / Pierre-Gabriel Turgeon

Plus de 50 000 clients d'Énergie NB ont été privés d'électricité après le passage de forts vents et de pluie abondante, jeudi et vendredi.

L'entreprise dit avoir aujourd'hui 165 équipes mobilisées pour nettoyer les dégâts et rebrancher tout le monde. D'autres équipes contractuelles sont arrivées dimanche matin pour participer aux efforts.

« Nous encourageons les clients à rester en sécurité et s'ils voient des lignes endommagées, de demeurer à plus de 10 mètres. La ligne pourrait éventuellement les toucher, ou toucher un arbre à proximité », peut-on lire sur le site Web d'Énergie NB.

« S'il y a un arbre tombé sur des lignes près de votre propriété, n'essayez jamais de l'enlever ou de le bouger. Un contact direct ou indirect avec une ligne électrique peut être fatal. »