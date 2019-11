Premier coup d'éclat du groupe Extinction Rebellion en Abitibi-Témiscamingue

Le groupe environnementaliste Extinction Rebellion qui « prône au besoin la désobéissance civile non violente » pour se faire entendre a fait une première action en Abitibi-Témiscamingue le 31 octobre dernier, lors de la soirée de clôture du Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Le groupe promet d’être actif dans la région et espère forcer le gouvernement à agir plus rapidement pour faire face à la crise climatique.

Durant une période de pause de la soirée de clôture du festival, les membres du groupe militant ont procédé à la remise symbolique des prix patate à des ministres et entreprises qui se sont démarqués durant la dernière année.

Le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, a notamment été récompensé pour son rôle dans le dossier de l’arsenic à Rouyn-Noranda. Les militants lui reprochent donc, sa gestion du dossier. Le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, a aussi été ciblé par le groupe.

La porte-parole du groupe de citoyens pour cette action, Johanne Alarie, a expliqué en entrevue dimanche que l’objectif était notamment de dénoncer ce qu'elle qualifie de complaisance du gouvernement envers certaines entreprises. On a donné des distinctions particulières pour leur incapacité à faire face à la crise environnementale qui nous touche chaque jour et qui menace l’avenir de la région et de la planète , a-t-elle expliqué.

Elle précise que cette prise de parole, qui n’a duré que quelques minutes, n’aurait pas, selon elle, troublé le déroulement de la soirée de clôture. On a fait cela à un temps mort, durant le comptage des votes , a-t-elle mentionné. Dans une vidéo diffusée par le groupe sur Facebook, l’allocution est suivie d’applaudissements.

D’autres actions plus corsées à venir ?

Questionnée sur les actions de filière montréalaise du groupe, qui avaient notamment paralysé la circulation sur le pont Jacques-Cartier il y a près d'un mois, Mme Alarie explique que la section régionale envisage aussi des actions plus dérangeantes. Tout est possible dans l’avenir, mais on n’est pas encore rendu là , a-t-elle toutefois précisé.

Selon Mme Alarie, la désobéissance civile est justifiée. Face à l’inaction des gouvernements, il y a une légitimité de faire des actions de désobéissance civile afin d’être entendu puis pouvoir bouger un peu plus les choses, pour qu’il y ait des choses qui se fassent et le plus rapidement possible , a-t-elle conclu.

Le groupe serait composé d’une quarantaine de sympathisants, mais ce nombre pourrait augmenter puisqu’une campagne de recrutement est en cours, explique la responsable.