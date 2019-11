Pannes de courant : branle-bas en Mauricie et au Centre-du-Québec

Établissements fermés, centres d’hébergement ouverts, restaurants bondés… les 24 dernières heures ont été fortes en émotions pour la population et les autorités de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Bien que près de 50 000 foyers sont toujours privés de courant dans la région, la situation s’améliore d’heure en heure. La Ville de Trois-Rivières estime que la majorité des pannes devraient être résolues d’ici la fin de la journée.

Samedi, les pannes de courant ont fait en sorte que certains établissements ont dû fonctionner au ralenti, comme l’hôpital de Trois-Rivières où des génératrices ont été utilisées pour assurer les services essentiels. Les autorités de santé publique indiquent que la situation est revenue à la normale en fin de journée.

D’autres établissements étaient carrément fermés comme le centre sportif Alphonse-Desjardins à Trois-Rivières. Les activités reprendront normalement dimanche à midi, mais les patinoires demeurent fermées. La patinoire olympique du complexe, elle, restera également fermée lundi.

La Ville de Trois-Rivières a pris la décision en fin d’après-midi samedi d’ouvrir un centre d’hébergement à la Bâtisse industrielle pour les personnes n’ayant ni proches ou amis chez qui se réchauffer. Une vingtaine de personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge et ont été relocalisées dans des hôtels pour y passer la nuit.

L’administration municipale a confirmé que cette mesure serait effective toute la journée de dimanche, ainsi que pour la nuit prochaine.

Le service de transport en commun demeure gratuit jusqu’à 19h dimanche. Les bibliothèques sont quant à elles ouvertes aux heures normales.

En raison d’un problème technique, les citoyens sont appelés à ne pas communiquer avec le 311 pour signaler un problème à la Ville. Ils doivent composer le 819-693-9613.

Nicolet presque totalement dans le noir

La Ville de Nicolet se prépare quant à elle à passer encore les prochaines heures dans le noir. Une importante ligne de distribution a été fortement endommagée, vendredi, par la chute d’un arbre derrière l’École nationale de police du Québec. Ce bris, notamment, fait en sorte que 80% du territoire nicolétain est sans électricité, selon les autorités.

Une ligne de distribution a été endommagée derrière l'École nationale de police, à Nicolet. Photo : Radio-Canada

Une vingtaine de personnes se sont déplacées à l’Hôtel de ville qui a été transformée en refuge, dont dix d’entre elles qui y ont passé la nuit.

Les services d’urgence se sont également assuré que les personnes vulnérables avaient une génératrice et de la nourriture au moins pour les 24 prochaines heures.

Le service de sécurité incendie de la Ville de Nicolet rappelle que les personnes qui restent chez eux doivent faire preuve de prudence.

Pour ceux qui se sont assurés d’avoir une génératrice chez eux, s’assurer que la génératrice soit à l’extérieur et non à l’intérieur. Et s’assurer aussi que quand on la met près d’une fenêtre, on sait qu’on met le petit fil souvent à travers la belle petite fenêtre, s’assurer de calfeutrer l’espace qui reste pour s’assurer que les gaz ne rentrent pas dans la maison , explique le directeur Martin Provencher.

D’ailleurs, le Centre antipoison du Québec affirme que les appels concernant les intoxications au monoxyde de carbone ont augmenté au cours des dernières heures.

Des affaires d’or pour les restaurateurs

Alors que plusieurs milliers de personnes sont toujours sans électricité à Trois-Rivières, les restaurateurs, eux, font des affaires en or.

Samedi, des centaines de personnes ont pris d’assaut les restaurants dans le but de trouver du réconfort dans un repas chaud.

[Vendredi], on a eu une grosse journée et on savait qu’aujourd’hui, tout le monde viendrait déjeuner, parce que tout le quartier autour n’en ont pas, on est pas mal les seuls , raconte le propriétaire de la Binerie Chik, Jean-Guy Bertrand.

Le propriétaire de la Binerie Chik, au centre-ville de Trois-Rivières, Jean-Guy Bertrand. Photo : Radio-Canada

Des établissements de restauration rapide ont même dû appeler des renforts. Des gens d’autres restaurants qui sont fermés qui sont venus nous donner un coup de main , dit Daisy Landry-Descoteaux, assistante-gérante au McDonald’s du boulevard des Forges.

Les fournisseurs ont accepté de rouvrir leurs portes exprès pour nous Alexandre Guévin, propriétaire des pizzerias Stratos de Bécancour et Nicolet

D’autres commerces, privés de courant, n’ont pas la même chance et doivent gérer leurs pertes. Rencontré samedi, le propriétaire de la boulangerie Le Panetier a décidé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur en allant porter des pains et viennoiseries non vendus à des œuvres de charité.

Avec les informations de Pascale Langlois et Catherine Bouchard