Le chef du NPD offre un aperçu de sa plate-forme en vue des élections provinciales de 2020

Dans son discours samedi matin, le chef du NPD Ryan Meili a partagé certaines idées.

Parmi celles-ci : la réduction de la taille des classes de la maternelle jusqu’à la 3e année.

« Les recherches montrent que lorsqu’il y a plus de 24 enfants dans une classe, il est beaucoup plus difficile pour eux d’avoir l’attention dont ils ont besoin », a-t-il mentionné.

Ryan Meili veut donc augmenter le nombre d’enseignants, mais aussi de postes d’assistants.

Selon lui, cette mesure permettrait également de retenir les enseignants en Saskatchewan.

« J’entends de plus en plus d’enseignants qui songent à quitter la profession en raison du stress, dit-il. Il faut veiller à ce que les conditions de travail, comme la taille et la composition des classes, répondent à leurs besoins. »

Une économie « résiliente »

Le chef du NPD a également profité de son discours pour parler de sa vision concernant l’économie de la province.

« Lorsque nous veillons à bien éduquer les gens, nous les amenons vers la prospérité économique. Lorsque nous sommes tournés vers l’innovation, la recherche de nouveaux marchés et de nouvelles façons de faire le travail nous réussissons », croit-il.

Selon lui, en investissant dans les Saskatchewanais l’économie résistera mieux aux moments difficiles et quand l’économie se portera bien, la province sera mieux disposée à en tirer pleinement parti.

Le congrès du NPD se termine dimanche. Le député néo-démocrate de l’Alberta, David Eggen et le président de la section locale 1.S d’Unifor, Dave Kuntz y prendront la parole.

Avec les informations de CBC