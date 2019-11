Un mois d’octobre pas si froid, pas si pluvieux dans l'Est, selon Environnement Canada

Dans l’Est-du-Québec, plusieurs se souviendront d’un mois d’octobre froid et pluvieux. Pourtant, selon Environnement Canada, les températures ont été relativement plus douces que la normale et les précipitations n’ont pas été exceptionnellement abondantes, sauf pour la pointe de la Gaspésie.

Selon le météorologue Alain Roberge, l’impression qu’il a plu tout le mois n’est pas fidèle à la réalité. C’est que la pluie est tombée de façon plus concentrée, lors de tempêtes survenues dans la deuxième partie du mois.

Il est normal que les perceptions soient aussi variables. Un mois, c’est beaucoup pour notre mémoire alors on a tendance à se souvenir des événements plus intenses et plus récents qui ont eu un impact significatif , explique M. Roberge, faisant entre autres référence à la fin de mois chaotique, très venteuse et pluvieuse.

La dernière tempête d'octobre a laissé 50 à 70 mm de pluie en Gaspésie et de 50 à 65 mm au Bas-Saint-Laurent. À Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, on parle de 50 mm.

En réalité, les précipitations se sont concentrées sur trois dépressions survenues dans la deuxième moitié du mois d'octobre. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

Le météorologue rappelle aussi que l’Est a reçu beaucoup de pluie du 16 au 18 octobre, entre 50 et 90 mm. Du 22 au 24 octobre, la Baie-des-Chaleurs a reçu de 60 à 70 mm de pluie.

Le mois a donc été marqué par trois tempêtes importantes. Ça donne l’impression que le mois a été très pluvieux, mais si on combine les statistiques, on est près des normales. Alain Roberge, météorologue d'Environnement Canada

Même si Environnement Canada ne mesure plus l’ensoleillement, on se souviendra de quelques belles journées ensoleillées, surtout au début du mois. D'ailleurs, Environnement Canada considère que la première moitié du mois a été sèche.

Paysage gaspésien en automne Photo : Radio-Canada

Pluie plus abondante à Gaspé et Mont-Joli

Les précipitations d’octobre dépassent les normales pour Gaspé avec 170 mm (moyenne de 121 mm) et Mont-Joli avec 100 mm (moyenne de 87 mm).

À Sept-Îles, il est tombé moins de pluie que la moyenne avec 85 mm (moyenne de 104 mm), tout comme aux Îles-de-la-Madeleine, où on a reçu 89 mm (moyenne de 94 mm).

En comparaison, Montréal a réellement connu un mois d’octobre très pluvieux, battant des records avec 260 mm de pluie (normale de 91 mm).

Bien entendu, la tempête du 31 octobre a fait grimper le nombre de millimètres reçus.

Températures plus douces

D’autres croient que le mois d'octobre a été plus froid que d’habitude alors que les températures ont été dans l’ensemble plus douces que la moyenne, avec 6,6 °C (normale de 5,8 °C) pour Mont-Joli, 6,4 °C (moyenne de 5,6 °C) pour Gaspé, 5,0 °C (moyenne de 3,7 °C) pour Sept-Îles et 8,7 °C (moyenne de 8,2 °C) pour les Îles-de-la-Madeleine.