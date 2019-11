Pessamit accueille son 20e tournoi de hockey

La communautée innue de Pessamit est l'hôte, en fin de semaine, du 20e Tournoi amérindien de hockey. Cette année, 17 équipes s'affrontent lors de 28 matchs sur la glace de l'aréna entre vendredi et dimanche.

Les origines du tournoi sont modestes, soutient l'organisateur Carl Bacon. Dans les débuts, on n'avait pas d'aréna. Ça a commencé à Chute-aux-Outardes pendant trois ans avant que l'aréna puisse être construite. Mais, là, ça fait 17 ans qu'on est à Pessamit pour le tournoi.

Cette fin de semaine, un match entre deux équipes qui participent au tournoi depuis ses tout débuts a notamment été organisé pour souligner le 20e anniversaire de l'événement.

Lors du match d'ouverture, il y avait deux équipes qu'on voulait souligner [...] donc on a fait ça sobrement, avec une mise au jeu protocolaire et des banderoles pour souligner leur apport , mentionne M. Bacon. Sans ces équipes-là, il n'y a pas de tournoi.

Carl Bacon explique que l'organisation du tournoi a dû évoluer pour que l'événement continue de se démarquer. Il y a de plus en plus de tournois de hockey autochtones selon lui, et la participation à l'activité de Pessamit diminue.

S'adapter pour progresser

Les organisateurs ont notamment décidé de permettre aux équipes d’inscrire un joueur non autochtone dans leur formation. La date de l’événement a aussi été changée. Le tournoi se déroule désormais en novembre plutôt qu’en février.

Les autres années, on faisait [le tournoi] au mois de février, mais on a remarqué une baisse d'achalandage. C'est rendu qu'il y a trop de tournois amérindiens après les Fêtes , explique l'organisateur.

On a pris la décision de changer en novembre. On est le premier tournoi qui commence la saison des tournois autochtones , souligne Carl Bacon.

Pour certains, le tournoi est une tradition, pour d’autres, une sérieuse compétition. Mais pour tous, le Tournoi amérindien de hockey de Pessamit est une occasion toute spéciale de se rassembler et de rencontrer d’autres passionnés de hockey.

Avec les informations de Laurence Royer