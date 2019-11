La Commission scolaire de l'Estuaire défend les commissaires élus

Si le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a qualifié les commissions scolaires de gouvernements du passé , la présidente de la commission scolaire de l'Estuaire, Ginette Côté, compte prouver la valeur des élus scolaires, rappelant que sa volonté politique a déjà sauvé une école primaire par le passé.

Le 20 mai 2009, l'école primaire La Marée, à Pointe-Lebel, près de Baie-Comeau, est détruite par un violent incendie qui s'est déclenché pendant la nuit.

Les élèves risquent d'être envoyés dans des écoles aux quatre coins de la région pour terminer leur parcours scolaire, puisque le ministère de l’Éducation ne juge pas nécessaire de la reconstruire, se rappelle l'ancien conseiller municipal Claude Trudel.

On était un peu abasourdis et on était à se questionner à savoir ce qui allait arriver avec la municipalité. Plus d’école, ça veut dire que les enfants risquaient de s’en aller à Baie-Comeau , raconte-t-il. Les familles allaient suivre.

Volonté politique

Grâce à la volonté politique du conseil municipal, mais aussi, de la commission scolaire, Pointe-Lebel garde finalement son école.

Le matin même de l’incendie, la fumée était encore là et moi j’ai dit à la direction générale : ''on ne sort pas les enfants de Pointe-Lebel. Il ne faut pas qu’ils sortent de la municipalité sinon, ils ne pourront pas reconstruire'' , soutient de son côté la présidente de la commission scolaire.

Si la municipalité propose l'idée d'emménager ses locaux dans l'édifice de l'école, c'est la présidente de la commission scolaire Ginette Côté qui porte le projet devant le ministère de l'Éducation.

Avec le ministère, on a travaillé politiquement. On a laissé faire le travail administratif et par après on a fait nos pressions politiques. Ginette Côté, présidente, Commission scolaire de l'Estuaire

Avec l'arrivée du projet de loi 40, Ginette Côté craint que les nouveaux centres de service, qui remplaceront les commissions scolaires, ne puissent pas remplacer la volonté politique des commissaires dans des projets comme celui de l'école de Pointe-Lebel.

On a la latitude, on a la marge de manœuvre pour discuter et aussi, on travaille avec le milieu , plaide l'élue. C’est comme le conseil municipal. On est sur le terrain, on est un partenaire.

Mme Côté ira plaider l'importance de son rôle devant le ministre de l'Éducation lors des audiences sur le projet de loi 40, le 13 novembre prochain.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil