Inspection automobile aux deux ans : des garagistes peu convaincus

L'inspection annuelle obligatoire des véhicules à moteur au Nouveau-Brunswick pourrait être étendue à chaque deux ans, selon des changements proposés par la province... Une idée qui n'est pas bien accueillie par les concessionnaires automobiles et les garagistes.

Changer cette vignette tous les ans sera chose du passé bientôt au Nouveau-Brunswick, s'il n'en tient qu'à la province.

Parmi les autres changements proposés à la Loi sur les véhicules à moteur, l'inspection initiale des véhicules neufs serait quant à elle valide pour une période de trois ans.

« Je trouve que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée dans certains cas, pour les véhicules neufs, mais les véhicules usagés [...] tu peux avoir d'autres problèmes à longue échéance », croit Daniel Levesque, propriétaire du garage Luc & Benny Muffler Shop.

Un exemple d'une vignette légale au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Contrairement à ce qu'avance le gouvernement provincial, Daniel Levesque ne croit pas qu'il y aura, en fin de compte, des économies pour le consommateur.

Il estime même que d’espacer les inspections pourrait entraîner des factures de réparation plus salées pour les propriétaires d'automobile.

« Si tu as un problème à court terme pis que tu l'étires, c'est une réaction en chaîne. Tu vas avoir d'autres problèmes », avance M. Levesque.

« Comme des pneus qui usent sur une suspension ou une direction mal ajustée. Un système d'échappement qui coule, bien l'année d'après, ça va peut-être te le prendre à la grandeur parce que ça va pourrir. »

Contrairement à ce qu'avance la province, Daniel Levesque ne croit pas qu'il y aura en bout de ligne des économies pour le consommateur. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C'est sûr qu'on est contre. Daniel Levesque, propriétaire du garage Luc & Benny Muffler Shop

Mais cette idée ne plaît pas non plus à Michel Cormier, un concessionnaire de véhicules neufs et usagés d'Atholville. Il croit que les véhicules ont besoin d'être inspectés souvent pour prévenir des bris pour importants à long terme.

« Dans notre coin, c'est beaucoup plus fragile. Ça peut arriver beaucoup plus souvent qu'il y a des dommages aux véhicules, puis, il est bon de faire inspecter annuellement », souligne Michel Cormier, propriétaire de Génération Hyundai.

L'idée ne plait pas non plus à Michel Cormier, un concessionnaire de véhicules neufs et usagés d'Atholville. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il endosse la position de l'Association provinciale des concessionnaires automobiles qui s'oppose également à ces changements.

Parmi les inquiétudes soulevées par l'Association, il y a les pertes d'emplois pour des techniciens automobiles, l'augmentation possible des coûts d'assurance et la sécurité des véhicules circulant sur les routes.

Michel Cormier ne croit pas non plus que les automobilistes vont épargner de l’argent avec ce changement apporté par la province.

Daniel Levesque, pour sa part, compare l'entretien des véhicules à celui de la santé buccale : « Si tu ne vas pas chez le dentiste pendant deux ou trois ans, probablement que ta facture est plus grosse que si tu y vas toutes les années. Comme le dentiste, une révision ou une visite chaque année va aider. »

Un garagiste travaille sous une automobile. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Jusqu'au 27 novembre, le public peut consulter et commenter en ligne les divers changements aux règlements suggérés par la province.

Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur en janvier 2020.

Avec les renseignements de Serge Bouchard