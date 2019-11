Prudence et choix : le gouvernement Ford présente son énoncé économique cette semaine

Ce mini-budget permet de réajuster le tir si nécessaire et de tenir au courant la population de l’évolution de l’économie et des choix gouvernementaux.

C’est lors de cet exercice, l’an dernier, que les progressistes-conservateurs de Doug Ford avaient annoncé des compressions dans certains secteurs et l’abolition des bureaux des trois officiers de la législature, le Commissariat aux services en français, le Commissariat à l’environnement et le bureau de l’Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.

Ils avaient aussi suspendu le projet de l’Université de l’Ontario français. Certaines de ces décisions ont été depuis revues.

État de l’économie

D'abord, l'économie ontarienne se porte relativement bien. Le taux de chômage est très bas à 5,3 % et le déficit pour l'année 2018-2019 est moins élevé que prévu. De 15 milliards de dollars, il est passé à 7,4 milliards.

L’économiste principal de la Banque royale du Canada, Robert Hogue, parle d’un bon point de départ pour la suite.

Lorsqu’on a des points de départ qui sont plus bas en termes de déficit, ça veut dire que ça ouvre la voie possiblement à une révision à la baisse du déficit de cette année qui était prévue à 10,3 milliards de dollars. Robert Hogue, économiste principal à la Banque royale du Canada

On peut ainsi sûrement s’attendre à un déficit inférieur à 10,3 milliards de dollars pour l’année en cours.

Mise en garde

Mais Robert Hogue met en garde le gouvernement contre l’idée de mettre fin aux restrictions budgétaires. Il y a encore beaucoup d’incertitudes dans l’économie mondiale, ce qui pourrait avoir un impact sur l’Ontario.

Robert Hogue Photo : Radio-Canada

Il recommande au gouvernement de maintenir le cap sur son approche pour avoir les coudées franches lorsqu’il y aura une récession.

Maintenez ce cap-là. C’est pas facile j’en conviens, mais éventuellement, c’est pour s’assurer d'être en meilleure posture lorsqu’il va y avoir une baisse. Robert Hogue, économiste principal à la Banque royale du Canada

Le ministre se fait rassurant

Le ministre Phillips assure que son énoncé offrira un équilibre entre l’importance d’assainir les finances publiques et de continuer d’investir dans les services prioritaires.

Questionné la semaine dernière sur l’exercice controversé de l’année dernière par son prédécesseur, Vic Fedeli, l’actuel ministre des Finances, Rod Phillips, assure que les Ontariens seront satisfaits de l’énoncé, y compris les francophones.

Notre gouvernement apprécie l’importance et le rôle important que jouent les 600 000 Franco-Ontariens dans cette province. [...] Comme tous les Ontariens, ils seront encouragés par les progrès de notre gouvernement. Rod Phillips, ministre des Finances de l'Ontario

On peut penser que le gouvernement, très impopulaire, ne voudra pas prendre de mesures draconiennes et tentera de rassurer la population. Le déficit étant moins élevé que prévu, la situation pourrait ainsi être plus facile.

Le gouvernement maintient son objectif d’équilibrer le budget en 2023.

L’énoncé économique sera présenté à l’Assemblée législative mercredi.