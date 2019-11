Un exploit hors du commun pour une athlète britanno-colombienne

La Britanno-Colombienne Shanda Hill a complété cette semaine un double déca-triathlon, l'une des courses les plus difficiles au monde, équivalant à 20 Ironman.

Shanda Hill est ainsi la première Canadienne à franchir le fil d'arrivée de cette course complétée à Leon, au Mexique, jeudi.

La femme de 37 ans a parcouru en 646 heures, soit un peu plus de 26 jours, 3600 kilomètres de vélo, 844 kilomètres de course et 76 kilomètres de nage.

Elle est arrivée deuxième parmi les femmes.

« C'est surréaliste! À l'exception de la douleur aux pieds, je me sens bien! », s'est exprimé l'athlète vendredi après une nuit de repos et plusieurs bains de glace pour réduire l'inflammation dans ses jambes.

La compétition se tenait à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Shanda Hill participait à une course d'une telle longueur pour la première fois.

« J’aime vraiment savoir quelles sont nos limites et je pense vraiment maintenant qu'il n'y en a pas! », dit-elle.

La nage a été particulièrement exigeante, souligne l'athlète qui a aussi dû composer avec une intoxication alimentaire à la mi-parcours.

Shanda Hill était l'une des 14 athlètes à entreprendre le double déca-triathlon.

Après la remise des médailles samedi, l'athlète sera de retour chez elle à Vernon, au nord de Kelowna, où elle reprendra son travail de paysagiste.

Avec les informations de Brady Strachan