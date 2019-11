Inondations : la Savonnerie des Diligences subit des pertes évaluées à 200 000 dollars

C’est à 3h du matin que la présidente et directrice générale de la Savonnerie, Marie-Eve Lejour a été alertée par une alarme de sécurité. Sur les caméras de surveillance, elle constate immédiatement que l’eau a monté et semble s’être engouffrée dans le sous-sol du bâtiment sur la Route 112 à Austin.

Sinistre non couvert par les assurances

L’eau de ruissellement des terrains avoisinants s’est infiltrée à grand débit dans le sous-sol du bâtiment, l’inondant de trois pieds d’eau. Même si l’entreprise est bien assurée, il semblerait que ce type de sinistre ne soit pas couvert par la police d’assurance de la Savonnerie, se désole Marie-Eve Lejour.

Les pertes de 200 000 dollars sont très importantes pour la petite entreprise, surtout à l’approche de la période des Fêtes où la Savonnerie fait de bonnes affaires.

Il faut tout repartir notre production, racheter les matières premières et c’est Noël donc c’est le moment le plus critique pour une entreprise comme la nôtre. Marie-Eve Lejour, pdg Savonnerie des Diligences

Savons sinistrés à donner et appel à la générosité

L’entreprise a invité la population à venir récupérer gratuitement les savons qui ont été endommagés par l’inondation. Marie-Eve Lejour affirme qu’elle ne pouvait plus vendre ces produits, mais elle ne pouvait pas non plus se résoudre à tout jeter.

Des savons endommagés par le sinistre ont été récupérés gratuitement par des visiteurs. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Mariane de l’entreprise les Trappeuses sera sur place pour donner des conseils aux gens pour réutiliser ces savons et éviter qu’ils ne soient gaspillés , décrit Mme Lejour.

Les citoyens sont aussi invités à faire des dons sur place ou sur la plateforme en ligne GoFoundMe afin d’aider l’entreprise à se relever de cette épreuve.

La meilleure façon de nous aider, c’est de continuer à acheter nos produits et si possible de passer des commandes sur le site web et d’indiquer qu’on veut seulement la livraison en décembre. Marie-Eve Lejour, pdg Savonnerie des Diligences

La propriétaire indique que les précommandes pourraient fournir la liquidité nécessaire à l’entreprise pour relancer ses opérations et continuer de répondre à la demande de la clientèle.

La Savonnerie des Diligence compte bien se relever les manches au cours des prochaines semaines pour refaire les savons qui ont été perdus dans le sinistre. Mme Lejour croit être en mesure de rattraper le retard ainsi accumulé d’ici le temps des Fêtes.