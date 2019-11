Le Drakkar l'emporte sur les Cataractes de Shawinigan

L'ailier droit Nathan Légaré a bien mérité la première étoile de la soirée. Il inscrit le cinquième but de son équipe en troisième période en plus de récolter une mention d'aide. Christopher Merisier-Ortiz, deuxième étoile, ajoute un but et une passe à sa fiche.

En troisième période, visiblement agacés, les Cataractes ont multiplié les infractions, récoltant des punitions pour conduite non-sportive, bataille et double-échec. Les deux points qu'ils ont marqués en fin de match n'auront finalement pas suffi à combler l'écart.

Le Drakkar se maintient au 8e classement de l'Association Est, avec 17 points. Ils pourront profiter d'un repos bien mérité cette semaine, et reprendront du service à Val-d'Or ce jeudi.