La fermeture du consulat de France à Moncton inquiète en Atlantique

L'administration consulaire française a récemment annoncé qu’elle prévoyait fermer son consulat au Nouveau-Brunswick en 2022 . Il s’agit de l’un des cinq consulats français au Canada, avec ceux de Québec, Montréal, Toronto et Vancouver. L’ambassade de France se trouve à Ottawa.

Des efforts s'organisent dans les communautés acadiennes et chez les immigrants et travailleurs étrangers français pour demander de préserver le seul consulat dans la région Atlantique.

La question a été évoquée vendredi à Pointe-de-L’Église en Nouvelle-Écosse, alors qu’une délégation française était venue remettre une distinction honorifique à deux membres de l’Université Sainte-Anne.

Le professeur Jean-Douglas Comeau (photo) et Allister Surette ont été nommés au grade de Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques lors d'une cérémonie le 1er novembre 2019 à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Allister Surette, le recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, et le professeur Jean-Douglas Comeau ont en effet été nommés au grade de Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques. Cette récompense reconnaît l’excellence dans le domaine pédagogique des professionnels de l’enseignement supérieur.

M. Surette, qui est aussi coprésident de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, évoque naturellement les relations qu’entretiennent la France et l’Acadie. L’Université Sainte-Anne, dit-il, compte approcher d’autres établissements d’éducation supérieure comme l’Université de Moncton et des organismes comme la Société nationale de l’Acadie (SNA) pour plaider en faveur du maintien d’un consulat dans les Maritimes.

Allister Surette, le recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Il souligne l’existence des bourses France-Acadie. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on a des ententes avec les universités françaises. On a des étudiants ici tous les automnes, surtout des étudiants français (...) valeur ajoutée pour nous autres, valeur ajoutée pour les étudiants français , ajoute-t-il.

Les relations France-Acadie sont très privilégiées , renchérit Judith Patouma, professeure de didactique des langues au département des sciences de l'éducation à l'Université Sainte-Anne. Nous encourageons beaucoup ce type de relations ou d'échanges avec des étudiants en France et dans la province. Donc, pour nous, c'est toujours des opportunités d'avoir des assistants de recherche qui viennent de France.

Mme Fatouma rappelle l’importance pour les Français au Canada des services consulaires, par exemple pour leurs passeports. Elle souligne que les grandes distances causent une difficulté supplémentaire aux Français du Canada lorsque vient le temps d’accéder à ces services.

Ces obstacles sont d’autant plus aigus, souligne-t-elle, lorsqu’on habite en milieu rural.

Si plusieurs citoyens français vivant au Canada Atlantique se demandent ce qu'il adviendra des services consulaires de proximité, le consul général de France dans les provinces atlantiques, Johan Schitterer, cherche à se faire rassurant.

Johan Schitterer, consul général de France dans les provinces atlantiques. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Le réseau consulaire français sait s’adapter, soutient-il. L'e-administration se développe , affirme-t-il notamment.

Nous ne laisserons pas, quoi qu'il arrive, des Français, quel que soit le territoire dans le monde, sans protection consulaire et sans accès aux services publics : renouvellement de passeport, état civil , poursuit M. Schitterer. Tout cela est bien entendu pensé par l'administration française, dans le cadre de sa réforme.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet