Ils étaient pratiquement inconnus des amateurs du Rouge et Or il y a quelques mois, mais voilà que le quart-arrière Thomas Bolduc et le receveur Antoine Dansereau-Leclerc sont au coeur de l’offensive de Justin Éthier. Le duo explosif a même un nouveau surnom : la « connexion 911 ».

C’est Bolduc qui a dévoilé le surnom de son crue après la victoire de 40-8 contre les Stingers, samedi, durant laquelle les deux jeunes athlètes ont connu leur meilleur match avec le Rouge et Or.

On a vraiment quelque chose de spécial. Au début, on le disait en blague, mais on est vraiment rendu qu’on complète souvent des jeux ensemble , a lancé Thomas Bolduc, tout sourire après avoir amassé 307 verges de gains aériens et lancé trois passes de touché.

C’est que le quart-arrière recrue porte le numéro 9, son receveur de 2e année porte le 11 et en cas d’urgence, c’est souvent leurs numéros qui sont appelés par le coordonnateur offensif Justin Éthier, cette saison.

Surpris que la « connexion 911 » ait été dévoilée au grand jour par son coéquipier, Dansereau-Leclerc n’a pu s’empêcher de sourire à son tour. Thomas vous a dit ça? C’est quand même une bonne idée, je trouve. C’est mon voisin de casier dans le vestiaire. On s’entend super bien et on a une connexion sur le terrain.

Dansereau-Leclerc a saisi sa chance

Nommé sur l’équipe d’étoiles du RSEQ plus tôt cette semaine, Dansereau-Leclerc a confirmé qu’il faisait partie des meilleurs joueurs à sa position au Québec, samedi, en captant 7 ballons pour des gains de 161 verges et un touché. Pas mal pour un joueur qui n’avait capté qu’une passe de 4 verges durant toute sa première saison avec l’équipe, l’automne dernier.

C’est la blessure à l’aine au receveur vedette Jonathan Breton-Robert qui a ouvert une porte au produit du Campus Notre-Dame-de-Foy, ces derniers mois, et il n’a pas manqué sa chance.

Antoine s’est affirmé et il a vraiment fait sa place. Sans manquer de respect à Breton-Robert, on n’a pas senti de baisse de production. Antoine fait bien autant comme receveur que retourneur , estime l’entraîneur-chef Glen Constantin.

Le quart-arrière Thomas Bolduc Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Bolduc de plus en plus à l'aise

Quant à Thomas Bolduc, dont la progression a été vantée par son coéquipier Christian Dallaire, il est le premier à admettre qu’il a pris ses aises au commande de l’attaque du Rouge et Or. De match en match, j'ai l’impression que je suis plus calme, que tout va moins vite. Je commence à reconnaître les couvertures plus rapidement , relate celui qui a pris la place de Samuel Chénard comme partant au 4e match de la saison.

J’en ai encore beaucoup à apprendre. Je fais de petites erreurs ici et là, mais ma clé numéro un c’est de protéger le ballon , rappelle l’athlète de 20 ans.

Reste maintenant à voir si la « connexion 911 » saura ajouter du piquant au match de la Coupe Dunsmore, samedi prochain, contre les Carabins. On pense à ça depuis longtemps. Toute notre concentration est là-dessus , assure Antoine Dansereau-Leclerc.