La co-cathédrale de Gravelbourg accueille les visiteurs pour son centième anniversaire

Cette fin de semaine, la co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg, dans le sud de la Saskatchewan, fête ses 100 ans et accueille le public pour l’occasion.

Plusieurs activités soulignent l'anniversaire de cet édifice classé patrimoine national.

Samedi matin, une messe a commémoré les fidèles défunts. Selon le curé Carlos Jimenez, de nombreux visiteurs sont spécialement venus de l'extérieur de Gravelbourg.

Par la suite, la chorale de la co-cathédrale a occupé les lieux et a répété en vue du concert de samedi soir.

André Moquin dirige les répétitions de la chorale de la co-cathédrale. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Samedi après-midi, le public a pu se replonger dans l'histoire de la co-cathédrale et de ses environs. Des visites guidées, animées par Louis Stringer, ont permis de découvrir ou redécouvrir l'endroit.

Pour la première fois, les visiteurs ont eu officiellement accès aux clochers, restaurés l’été dernier.

Allan Bourgeois a fait sonner une des grosses cloches Paccard. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

D’autres visites ont été organisées : au couvent Jésus-Marie, à l’école et au collège Mathieu, au musée et au centre culturel de Gravelbourg.

En fin de journée, une réception et un banquet attendent les visiteurs et les résidents. Le souper sera servi à partir de 18 h 30 à la cafétéria de l'école Mathieu, non loin de la co-cathédrale.

Les participants aux célébrations des 100 ans de la co-cathédrale de Gravelbourg ont pu faire une visite guidée des monuments emblématiques du village, comme ici le couvent. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Le concert, quant à lui, se tiendra à 20 h 30 à la co-cathédrale. Une dizaine d'artistes interpréteront différents titres. Le spectacle s'ouvrira avec une reprise de la chanson Hallelujah, de Leonard Cohen. La chorale de la co-cathédrale offrira aussi une performance durant le concert.

Dimanche matin, la messe sera présidée par l'archevêque de Regina, Mgr Donald Bolen, puis un brunch sera offert à l'école Mathieu.