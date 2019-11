Les commissions scolaires de l'Est-du-Québec se préparent pour leur intervention sur la loi 40

Essentiellement opposées à la réforme, elles fourbissent leurs armes en vue de faire valoir leur position qu'elles devront défendre en moins de 10 minutes.

Une gouvernance scolaire inadaptée aux réalités régionales

Selon Francine Cyr, présidente de la commission scolaire des Îles, le projet de loi dispensera les parents d'envoyer leurs enfants à l'école la plus proche.

Dans les petits villages, cela pourrait mettre en péril les petites écoles que l'on retrouve en région éloignée.

Ça va venir fragiliser les petites écoles qu'on tente de garder ouvertes, quand on sait que quand on ferme les petites écoles, on ferme pratiquement un village. Francine Cyr, présidente de la commission scolaire des Îles

Le projet de loi implique aussi une transformation des commissions scolaires en centres de services chapeautés par des conseils d'administration formés, entre autres, de parents.

Les intervenants s'inquiètent que les petites populations et les grandes distances à parcourir n'empêchent le bon fonctionnement de cette formule.

Présentement dans nos conseils d'établissement, les parents qui s'impliquent vont s'impliquer dans l'école de leurs enfants, et quand on pense qu'on a de la difficulté à combler ces postes-là dans chacun des milieux, alors quand on pense qu'on va arriver à un niveau pour le territoire de la commission scolaire ça va être très problématique. Ginette côté, présidente de la commission scolaire de l'Estuaire et présidente du Regroupement des commissions scolaires de la Côte-Nord

Edith Samson, présidente du Regroupement des commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

Quand on parle de grandes distances, il faut tout de même être conscient qu'un parent qui a un tout petit de 4 ans, un de 6 ans et un de 8 ans, c'est toute une organisation familiale quand en plus tu as 3 heures de route à faire pour participer aux réunions. Edith Samson, présidente du Regroupement des commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent

Le Québec compte 60 commissions scolaires francophones, 9 anglophones et 3 à statut particulier.

Lors de l'annonce de l'abolition des commissions le 1er octobre dernier, une levée de boucliers s'est propagée dans les régions. Certaines ont souligné que les invités à la commission proviennent principalement des grands centres.

Les commissions scolaires de l'Est-du-Québec seront entendues le 13 novembre prochain.

Avec les informations de Miriane Demers-Lemay