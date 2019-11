Naviguer aux commandes d’un gouvernement minoritaire : l’expérience de Bob Rae

Quand on dit à Bob Rae qu’il est un homme d’expérience en matière de gouvernement minoritaire, il sourit avant d’y aller d’un petit rire franc. L'ex-politicien de 71 ans a œuvré au sein de trois gouvernements minoritaires. C’est lui qui a déposé les motions de confiance qui ont fait tomber les conservateurs de Joe Clark à Ottawa en 1979 et ceux de Frank Miller en Ontario en 1985.

J’aurais bien voulu un tour du chapeau , lance-t-il à la blague.

Aux Canadiens qui craignent l'inefficacité du prochain Parlement, Bob Rae se veut rassurant. On peut avoir de bons résultats avec un gouvernement minoritaire, s'il y a un sens de confiance entre les partis et un sens de respect entre les chefs des partis. Ça peut arriver , explique-t-il en entrevue à l’émission Les Coulisses du pouvoir.

Le 21 octobre dernier, les Canadiens ont réélu les libéraux de Justin Trudeau. Celui-ci revient toutefois à la Chambre des communes avec 157 députés, soit 13 de moins que ce qu’il lui aurait fallu pour être en plein contrôle du gouvernement.

Bob Rae espère que le chef libéral a bien reçu le message des électeurs. Il faut qu'il comprenne que la situation a changé , dit-il.

Ça exige une réponse beaucoup plus ouverte [...] et sincère aux autres partis, avance-t-il. Et en même temps, les autres partis doivent savoir qu’ils ne sont pas le gouvernement. Alors tout le monde doit agir [...] avec une certaine humilité [...] on va parler aux autres, on va discuter, on va écouter.

Il affirme que le ton souvent abrasif des élus fédéraux devra être ajusté considérablement. Du même coup, tous devront aussi oublier rapidement les attaques et les propos acrimonieux de la récente campagne.

On dit au Québec "je me souviens". Dans la politique, des fois il faut dire, "j'oublie". Il faut dire qu'on ne va pas parler du passé. Bob Rae

Des choses se sont dit pendant la campagne qu'il vaut mieux d'oublier et c'est mieux de passer en avant pour dire "qu'est-ce qu'on va faire ensemble, comment est-ce qu'on peut créer une situation plus stable et plus forte?" , ajoute-t-il.

Gouverner à la pièce

Bob Rae, qui a collaboré pendant deux ans pour maintenir au pouvoir le libéral ontarien David Peterson au milieu des années 80, croit que cette recette ne s’applique pas à tous les gouvernements.

Il salue la décision de Justin Trudeau de ne pas former de coalition avec un autre parti. Et si plusieurs pensent que les discussions sont plus naturelles entre le chef libéral et les autres chefs progressistes, Bob Rae estime que le gouvernement ne peut pas se limiter à un seul interlocuteur.

Par exemple, quand on considère la question du pipeline dans l'Ouest, c'est clair que le gouvernement fédéral est déterminé à le construire. Il ne peut pas le faire avec les néo-démocrates, il ne peut pas le faire avec les verts, c'est pourquoi je pense qu'il va parler directement aux conservateurs là-dessus. Quand on discute de [l'assurance-médicaments], on va parler avec le Bloc ou avec les néo-démocrates, c’est naturel.

Bien s'entourer

Mais avant de lancer les discussions, le principal défi du premier ministre Trudeau, c’est de bien s’entourer, explique-t-il. Le plus grand danger, je crois que c'est qu'il peut être un premier ministre isolé. Il doit y avoir une équipe qui est ouverte [...] aux discussions.

Il ajoute que les problèmes de communications que Justin Trudeau admet avoir eus durant l’affaire SNC-Lavalin ne sont plus un luxe qu’un premier ministre minoritaire peut se permettre.

Avec un gouvernement minoritaire, on ne peut pas avoir beaucoup de problèmes, souligne Bob Rae. On n’a pas beaucoup de marge de manœuvre.

L’ex-politicien pense que le chef libéral a compris ce péril, lui qui s'est donné près d’un mois pour annoncer son cabinet. Bob Rae espère qu’il s’entourera de ministres avec qui il pourra avoir une relation de confiance. Il pense aussi que certains changements doivent être apportés parmi ses proches collaborateurs.

Quant à la longévité du gouvernement, Bob Rae croit qu’elle peut dépasser la moyenne canadienne de 18 mois. Ça peut durer pour quatre ans! , lance-t-il. Ça dépend de beaucoup de choses [...] Est-ce qu'on aura un changement de leadership du Parti vert, du Parti conservateur? Ça peut changer les choses , assure-t-il.

Mais il insiste surtout sur une chose : la stabilité du gouvernement sera déterminée par le comportement de tous les acteurs.