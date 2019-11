De nouveaux bagages pour redonner de la dignité aux enfants de la DPJ

L'initiative a été lancée cet été dans plusieurs régions de la province pour venir en aide aux jeunes qui sont en centre jeunesse ou encore en famille d'accueil et qui doivent transporter leurs effets personnels d'un endroit à l'autre.

Quand on est dans le système et qu'on a déjà certaines difficultés, un bagage personnel, ce n'est pas toujours évident comme vécu, et en plus, on ajoute à ça que nos effets personnels sont promenés dans des sacs de poubelle, au niveau de la dignité, ce n'est pas évident , explique l'instigatrice du projet, Catherine I.

Catherine I. est représentante de l'initiative Bagages de vie. Photo : Radio-Canada

On va leur remettre des sacs, ils vont pouvoir traîner leurs effets personnels dans des sacs au lieu d'avoir des sacs de poubelle. Catherine I.

L’objectif était d'amasser 500 sacs à Québec et 3000 dans la province. L’initiative a été lancée dans 7 régions.

Normalement, des fondations qui représentent les différentes ressources sont responsables d'organiser une collecte, mais pour la première fois, il s'agit d'une campagne coordonnée. C'est une clientèle qui est souvent laissée pour compte , déplore la représentante de l'organisme.

D'autres journées de collectes sont prévues, notamment le 21 novembre prochain à Lévis. L'organisme est à la recherche de sacs de toutes sortes, des sacs de sport, des valises ou des sacs à dos.