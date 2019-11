Un refuge pour sans-abri de Fort McMurray forcé de fermer, faute de subvention

Le gouvernement provincial coupe ainsi le financement du refuge Marshall House, annonce la société d’habitation de Wood Buffalo par communiqué.

Le président-directeur général de la société, Henry Hunter, soutient que l’organisme est déçu, mais pas surpris de l’annonce, compte tenu de la baisse d’achalandage du refuge ces dernières années.

« On se bat pour avoir de l’argent chaque année depuis les feux de forêt. En regardant le budget provincial et en parlant à notre député, on l’a vu venir », souligne-t-il.

Le refuge de l’Armée du Salut a, pour sa part, agrandi ses installations, donnant ainsi un gîte aux habitués de Marshall House.

Personne, à la société d’habitation de Wood Buffalo, n’était disponible pour commenter samedi.

Le personnel doit discuter de la fermeture du refuge avec ses locataires au cours de la prochaine semaine. Neuf employés à temps plein seront affectés par la disparition de Marshall House.

Selon Henry Hunter, la province doit aussi communiquer avec la société d’habitation afin de déterminer l’avenir de l’édifice après la fermeture.