Le Rouge et Or passe aisément à la finale de la Coupe Dunsmore

Le Rouge et Or s’est facilement débarrassé des Stingers de Concordia, samedi après-midi, au Stade Telus, en l’emportant 40-8 pour accéder au match de la Coupe Dunsmore pour la 17e année consécutive.

Le Rouge et Or débutait le match avec un ascendant psychologique sur les Stingers, ayant remporté les deux matchs entre les deux équipes cette saison par des pointages de 41-6 et 74-0.

Le rouleau compresseur n’a pas tardé à se mettre en marche à nouveau, samedi après-midi. Après une première séquence offensive timide, le quart recrue Thomas Bolduc s’est délié le bras avec une longue passe à Antoine Dansereau-Leclerc bonne pour 54 verges et un touché.

Quelques minutes plus tard, c’était au tour du vétéran Christian Dallaire de gambader sur 55 verges, brisant plusieurs plaqués pour donner une avance de 14-0 au Rouge et Or au 1er quart.

Déjà assommés par l’attaque aérienne du Rouge et Or qui continuait d’empiler les points, les Stingers ont vu une tuile s’abattre sur leur tête lorsque le quart-arrière vedette Adam Vance est resté au sol après s’être fait plaquer par Adam Auclair à la fin d’une course, au milieu du premier quart.

Blessé à l’épaule droite, le Californien a donc vu sa carrière universitaire se terminer abruptement. Appelé en relève, le quart recrue Olivier Roy, originaire de Donnacona, s’est toutefois bien tiré d’affaire, guidant les siens à un touché sur le tout dernier jeu de la première demie, une course d’une verge de Tristan Mancini, pour réduire l’écart à 27-7.

Il s’agissait du premier touché accordé par la défensive du Rouge et Or depuis le 22 septembre.

Mais le destin des Montréalais était déjà scellé. Se tournant vers le jeu au sol, l’offensive de Justin Éthier a méthodiquement épuisé la défensive des Stingers au 3e quart. Un simple, un touché de sûreté puis un touché concédé par Concordia sur une passe de 8 verges de Bolduc à Dallaire pour son deuxième du match ont porté la marque à 37-8 au 3e quart.

Un placement de 42 verges de David Côté au 4e quart a complété la marque.

Dominic Lévesque de retour

Laissé de côté durant la majeure partie de la saison, le botteur Dominic Lévesque était de retour dans l’alignement pour effectuer les dégagements. David Côté conserve la responsabilité des bottés de placement.

Blessés, les receveurs de passe Jonathan Breton-Robert et Mathieu Robitaille, le porteur de ballon Alexis Côté et le joueur de ligne offensive Nicolas Thibodeau n’étaient pas en uniforme pour le Rouge et Or.

Thomas Bolduc a connu un fort premier match de séries. Le jeune quart a complété 17 de ses 25 passes pour des gains de 311 verges et 3 touchés. Antoine Dansereau-Leclerc a pour sa part terminé sa journée avec 7 attrapés pour 161 verges et un touché.