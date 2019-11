Le 31 octobre, près de 170 personnes, jeunes et moins jeunes, sont venues se plonger dans l’ambiance inquiétante de la Nuit de la Vallée hantée. Les visiteurs de tous les âges provenaient du village, mais aussi d’Amqui et de plusieurs municipalités matapédiennes.

Pour le comité organisateur, tous les moyens sont bons pour prolonger la vie de l’église, construite en 1926.

Parfois, les personnages sont inanimés, mais celui-ci est bien vivant. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

L’ambiance est tout sauf horrifiante au sein de ce comité. Toutes les générations y sont représentées. Les membres ont eu un plaisir fou à inventer des personnages et à fabriquer des décors pendant quatre mois.

Il y a un coin particulier dans le sous-sol de l’église. C’est là qu’on exposait les morts autrefois , montre Germaine Gagné, secrétaire de la Fabrique. C’est pour ça qu’on peut se permettre d’avoir une maison hantée , dit-elle en riant. Aujourd’hui, on s’en sert comme débarras ou comme salle de jeux pour les enfants quand il y a des repas communautaires.

Un curé qui donne la chair de poule officie devant une tombe en psalmodiant des paroles mêlant latin et français. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Selon les membres, le projet de maison hantée dans l’église n’a pas suscité de critiques.

Denise Michaud s’est fait poser la question par des collègues. Ça coûte cher, faire fonctionner une église , leur a-t-elle répondu. Pourquoi pas une maison hantée? Ça fait huit ans qu’on se débat pour garder notre église ouverte!

L'intérieur de l'église de Saint-Tharcisius Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Il y a huit ans, elle était dans la liste des églises à fermer , confirme Germaine Gagné. Avec les marguilliers, on s’est dit qu’on allait faire tout ce qu’on peut pour la garder ouverte le plus longtemps possible.

On sait que ça va arriver [qu’il faudra la fermer et éventuellement la démolir]. On essaie de passer un hiver et puis l’autre alors tous les moyens sont bons. Denise Michaud, membre du comité organisateur

Si on veut avoir des gens qui viennent s’installer ici il faut monter qu’il y a de la vie, qu’on peut s’impliquer et avoir du plaisir , enchaîne Germaine Gagné.

Selon un bilan qui a été fait par un ingénieur, il y aurait des réparations à court terme à faire pour 60 000 $ , ajoute Mme Gagné. Mais au complet, je dirais que ça coûterait moins cher de la démolir que de la rénover.

Selon elle, le chauffage pour un hiver représente une facture de 15 000 $.

Mais l’église a une valeur patrimoniale. Elle est classée monument historique parce que dans les environs, c’est la seule qui est encore en bardeaux , précise Germaine Gagné.

Quelques membres du comité organisateur : Denise Michaud, Micheline Jean, Germaine Gagné, Éloïk Ouellet, Linda Delvaux, Nancy Jean, Roland Rémillard et gros minou, leur mascotte qui adore sommeiller dans les tombes. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Avec les figurants, l’événement réunit une quarantaine de bénévoles sur une population de 425. Seuls deux membres du comité organisateur sont natifs de Saint-Tharcisius.

Une deuxième soirée dans la maison hantée est prévue samedi soir. Cette fois, la représentation va être axée davantage sur l’horreur. Elle vise donc un public plus âgé.

Et la maison reviendra l’an prochain sous un autre thème. De nouvelles personnes se sont portées volontaires. Selon les membres du comité, les idées ne manquent pas pour renouveler le concept. Ils espèrent attirer l’attention de commanditaires pour aller plus loin.