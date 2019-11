Le Festival de musique Trad sur la voie de la pérennisation à Val-d’Or

Pour une deuxième année consécutive, les organisateurs du Festival de musique Trad de Val-d’Or auront réussi leur pari. Ils estiment que la réponse du public est plus que satisfaisante, et ce, malgré les conditions météorologiques défavorables des derniers jours.

Rencontrée quelques heures avant l’événement de clôture du festival, la présidente de l’organisation, Karine Roberge, dresse un bilan plus que positif. « Il y avait encore cette année de nouveaux visages (festivaliers) et je pense qu’il va y en avoir de nouveaux encore lors des prochaines éditions parce qu’il y a plein de choses à découvrir », a-t-elle souligné.

La présidente du Festival de musique Trad de Val-d’Or , Karine Roberge. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le porte-parole de l’événement, Antoine Gauthier, estime que le festival de Val-d’Or s’est taillé une place de choix parmi la trentaine de festivals de musique traditionnelle de la province. « J’en ai vu plusieurs des premières et deuxièmes éditions à travers le réseau et celui de Val-d’Or fait définitivement partie de ceux qui sont les plus solides dès le départ, s’est-il exclamé. C’est très dynamique, la foule est au rendez-vous. »

En plus des prestations musicales, les citoyens étaient invités à participer à une série d’ateliers samedi. Les échanges étaient nombreux entre les artistes professionnels et les festivaliers, se réjouit Mme Roberge.

Une musique « inclusive »

Un aspect significatif de cette culture musicale, c’est l’importance accordée à la cohésion sociale, souligne Karine Roberge. « Les artistes ont le goût de partager, il n’y a pas de hiérarchie. Ils vont venir s’asseoir dans un jam avec toi, même si tu commences à jouer du violon. C’est rassembleur et inclusif », a-t-elle souligné en entrevue.

Le porte-parole de l’événement et directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, Antoine Gauthier Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La popularité pour la musique traditionnelle est grandissante au Québec, selon M. Gauthier. « Ce sont des fêtes qui sont très citoyennes et on voit que c’est en hausse au Québec, il y a de plus en plus de festivals, ça intéresse les gens puis on est bien content de cela », s’est-il exclamé.

Peu de gens savent à quel point la musique traditionnelle marche bien et est connue des musiciens à l’international Antoine Gauthier, porte-parole du deuxième Festival de musique Trad de Val-d’Or

Par ailleurs M. Gauthier, souligne que la musique instrumentale pour la danse québécoise est reconnue internationalement. « Il y a vraiment des caractéristiques qui sont très intéressantes, pour lesquels on est reconnu à l’international », a-t-il conclu.

Les organisateurs souhaitent offrir un troisième festival aux Valdoriens l’an prochain.