Homeward prend temporairement les reines de Dwayne’s Home

La présidente de l’organisme sans but lucratif, Suzan McGee, indique cependant ne pas avoir de plan à long terme pour l’édifice.

« Nous allons prendre le temps d’évaluer la situation et de travailler avec les locataires afin de connaître leurs besoins », précise-t-elle.

L’immeuble à l’angle de la 102e Rue et de la 100e Avenue promettait, depuis 2013, d’offrir du logement abordable pour lutter contre l’itinérance. L’immeuble abrite 128 personnes et sa capacité est de 130, répartie dans 68 chambres.

L’ennui, explique Suzan McGee, c’est que le modèle d’affaire de Dwayne’s Home n’est pas viable financièrement. Elle compte donc travailler à relocaliser les résidents.

Les difficultés de Dwayne’s Home montrent le besoin criant de logements abordables à Edmonton, croit le conseiller municipal Scott McKeen.

« Edmonton vit une crise du logement. Plus tôt on la résout, plus tôt on favorise la dignité, la santé et la sécurité des plus défavorisés », explique-t-il.

Selon lui, Dwayne’s Home a également fait face à des problèmes de crimes et de consommation de drogue en ses murs. Un homme de 55 ans y a d’ailleurs été trouvé sans vie plus tôt cette semaine, une mort que la police qualifie de suspecte.

Suzan McGee note cependant que la sécurité de l’édifice a été renforcée et que Homeward prévoit l’ajout d’intervenants.

