Dix ans au service des francophones touchés par le VIH

APVS Action positive VIH/Sida est un organisme de santé communautaire à but non lucratif dédié au soutien des personnes et des communautés d’expression française à Toronto, qui vivent avec le VIH, qui en sont affectées, ou à risque de le contracter.

Nathalie Nadon, coordinatrice de projet du 10e anniversaire d’ APVSAction positive VIH/Sida , faisait déjà partie de la toute première équipe d’action positive, en 2008-2009. À l’époque, l’organisme n’était qu’un projet sous la tutelle du Aids Committee of Toronto.

Elle explique que l’organisme a évolué au fil de la demande. Action positive, c’est pas seulement un organisme pour les hommes vivant avec le VIH ou affectés par le VIH, c’est aussi pour les femmes , explique Nathalie Nadon, qui ajoute que l'organisme intervient également auprès des immigrants.

Le travail de sensibilisation doit continuer

À l'avenir, les services de l’organisation seront de plus en plus axés sur une meilleure qualité de vie des quelque 500 personnes visitant le centre à Toronto.

C’est sûr qu’il va toujours y avoir une grosse portion [de notre action] sur la prévention, et sur aussi la qualité de la vie [...]. C’est ça qu’on vise, en plus, naturellement, d’avoir un œil très attentif sur les traitements. Michel Lussier, directeur général d’ APVS Action positive VIH/Sida

L’organisme souhaiterait notamment plus de financement de la part de la province pour pouvoir servir plus de Franco-Ontariens, au-delà du centre de Toronto, soit à Etobicoke, Scarborough, ou encore Sudbury et Hamilton par exemple.

On discutait justement de partenariat, possiblement, entre Action positive et AIDS Network de Hamilton, parce qu'ils ont une communauté francophone , explique Michel Lussier, directeur général de l’organisme.

Mais pour ça, à Toronto, il nous faut plus de financement pour pouvoir justement avoir du personnel qualifié dans d’autres villes pour répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne , renchérit Nathalie Nadon.

APVS Action positive VIH/Sida tient aussi à souligner le travail de ses bénévoles qui jouent notamment un grand rôle dans la lutte contre l’isolement des gens vivant avec le VIH.

Les bénévoles d’Action positive, c’est vraiment une de leurs forces, c’est vraiment de donner leur soutien - un petit café, des fois c’est juste ça que ça prend, mais ça fait une grande différence dans la vie des gens. Nathalie Nadon, coordinatrice de projet du 10e anniversaire d’ APVS Action positive VIH/Sida

L’organisation fête ses dix ans samedi soir lors d’une réception, avec au programme une remise de prix de reconnaissance, une performance avec la drag queen francophone Jezebel Bardot, et une soirée dansante avec DJ Unpier.