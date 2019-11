Le théâtre pour se réapproprier le parc Lepage à Rimouski

Dans le cadre de ce parcours, les membres du public seront appelés à enquêter à la suite de la disparition — fictive — d’un jeune garçon, après quoi ils vont interagir avec les personnages pour tenter d'élucider le mystère.

Moi, c’est le théâtre qui m’intéressait , dit d’emblée Ariane Ghysbrecht, une élève de 4e secondaire qui participe au projet.

[L'organisatrice] nous a dit de nous inscrire au projet, alors je me suis dit ''pourquoi pas?'' , mentionne de son côté Flavie Roy-Lévesque, élève de 3e secondaire. On pouvait vraiment créer le projet de A à Z. C’était vraiment nos idées , décrit-elle.

Ariane Ghysbrecht et Flavie Roy-Lévesque ont participé à la création du parcours déambulatoire au parc Lepage. Photo : Radio-Canada

Au départ, les élèves se savaient pas à quoi s'attendre. Au départ, on savait que c’était quelque chose au parc Lepage et qu’il y avait du théâtre et de la musique , mais sans plus. On a créé autour de ça.

Les élèves veulent se réapproprier leur parc, puisque c’est là où elles allaient prendre leur pause du midi. Or, maintenant, c’est plus le parc des vapoteux , déplore Flavie. On veut changer ça un peu.

Des dizaines d'élèves mobilisés

C’est un projet vraiment gros qui mobilise plus de 80 élèves [de l’école secondaire] Paul-Hubert , explique Stéphanie Beaudoin, artiste accompagnatrice de l'Unité théâtrale d’intervention locale ( UTILUnité théâtrale d’intervention locale ).

On a plus de 70 musiciens et musiciennes qui sont en harmonie qui font des créations en musique , poursuit-elle. Au total, huit groupes vont jouer les airs qu’ils ont créés alors que d’autres vont jouer des rôles pour égayer les sens des randonneurs.

Mme Beaudoin soutient que ce sont ces filles-là qui ont fait 100 % de la création de l’histoire, qui se sont vraiment penchées sur qu’est-ce que le parc Lepage était pour les jeunes et pour la communauté .

Stéphanie Beaudoin, artiste accompagnatrice avec l'Unité théâtrale d’intervention locale. Photo : Radio-Canada

La réflexion derrière le projet est la suivante : ce lieu-là, certaines personnes l’aiment, on entend parfois parler de choses moins belles qui s’y passent. Comment on peut réfléchir là-dessus tout en le présentant de façon musicale, théâtrale, jouée et peut-être même symbolique , explique Stéphanie Beaudoin.

Pendant la journée du 5 novembre, le parcours sera ouvert pour certaines des classes de l’école secondaire Paul-Hubert. Le soir, on fait deux représentations publiques, une à 17 h 30 l’autre à 18 h 30. C’est ouvert à toutes et à tous, mais les places sont limitées , mentionne Mme Beaudoin.

Elle se garde d’ailleurs de dévoiler les détails du travail des élèves et préfère que la population vienne constater d’elle-même les efforts des jeunes. Ce qui l’a surpris, dit-elle, c’est la propension de ces filles-là à réfléchir sur plusieurs niveaux à la fois puis se lancer dans la possibilité théâtrale à fond à partir de réflexions profondes .

Avec les informations de Nadia Ross