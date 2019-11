Transport en commun : des usagers mécontents se mobilisent à Ottawa

Avec la mise en service du train léger, plusieurs trajets d'autobus ont vu leur fréquence de passage diminuer alors que d'autres ont été carrément supprimés.

Cette situation est loin de plaire aux usagers du transport en commun qui ne résident pas à distance de marche d'une station du train sur rails d'Ottawa.

Beaucoup de membres de notre groupe se plaignent que des autobus qui venaient aux 10 ou 15 minutes viennent maintenant aux 30 minutes. Si un trajet est annulé, c'est une attente d'une heure , s'exclame Kari Glynes Elliott, la cofondatrice du groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa.

Kari Glynes Elliott estime que le temps d'attente à certains arrêts d'autobus est devenu beaucoup trop long. Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Le groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa, récemment formé, souhaite agir comme un syndicat en représentant tous ceux qui utilisent le réseau d'OC Transpo auprès du transporteur public.

Au-delà des critiques sur le train léger et les trajets d'autobus, c'est vraiment le manque d'informations et de transparence qui irrite les usagers.

Quelles sont nos options lorsqu'il y a un problème? En ce moment, on dirait que c'est tout improvisé. À chaque fois qu'il y a un problème, on ne sait pas où on va , déplore Carolyn Lecorre, une résidente de Vanier.

Si j'attends à l'arrêt et que je ne sais pas que mon autobus est annulé, je ne peux pas prendre une décision , renchérit Mme Elliott.

Les deux militantes sont d'avis qu'une meilleure communication permettrait aux usagers d'utiliser des moyens de transport alternatifs au besoin.

À l'écoute des citoyens

Ayant l'impression que les usagers ne se sentent pas écoutés, le conseiller municipal du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper, a décidé de prendre le taureau par les cornes.

Nous avons évidemment eu des difficultés avec la transition des services et j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enjeux en lien avec les autobus et le train léger , raconte M. Leiper.

Jeff Leiper avait l'impression que les usagers du transport en commun ne se sentaient pas écoutés. Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Muni d'une caméra et d'un microphone, il a donné rendez-vous à ses citoyens au coin de la rue Scott et de l'avenue Holland pour écouter et enregistrer leurs témoignages sur les impacts que les récents changements au réseau de transport en commun ont eus sur leur vie.

J'ai aussi entendu beaucoup de bonnes choses. Le train léger est très pratique, particulièrement dans notre quartier si près de la station Tunney's Pasture , mentionne le conseiller municipal.

Grace Disipio fait partie de la poignée de citoyens qui ont accepté de participer à l'exercice de Jeff Leiper. Même si elle vit tout près de la station Tunney's Pasture, elle regrette tout de même le temps où des autobus se rendaient directement au centre-ville.

Ce qui me dérange, c'est de ne plus avoir l'option de prendre l'autobus. J'ai l'impression qu'on me force à prendre le train léger. Grace Disipio, résidente du quartier Kitchissippi

Pour les aînés, on ne peut pas monter beaucoup d'escaliers ou marcher deux à trois blocs de plus, on n'a pas tous cette forme physique , explique-t-elle.

Avec l'arrivée de l'hiver, Mme Disipio s'inquiète également à l'idée de devoir emprunter un trottoir glissant et traverser une intersection achalandée pour se rendre à sa station du train léger. Elle espère qu'OC Transpo sera à l'écoute et que certains trajets d'autobus à destination du centre-ville seront réactivés d'ici là.

Avec les informations de Claudine Richard