Le conseil municipal de Dresde (est de l'Allemagne) a voté un texte intitulé État d'urgence nazi? visant à « renforcer la culture démocratique » pour lutter contre les discriminations et l'extrême droite, qui aligne les succès électoraux dans la région.

Dans cette résolution, adoptée mercredi par 39 voix pour et 29 contre, et dont les médias nationaux se sont fait l'écho en fin de semaine, le conseil municipal constate avec inquiétude que des positions antidémocratiques, antipluralistes, discriminatoires et d'extrême droite allant jusqu'à la violence se multiplient à Dresde , selon le texte final.

Celui-ci définit comme priorité particulière du mandat municipal 2019-2024 le renforcement de la culture démocratique, [...] la protection de minorités défavorisées, des droits de l'homme et des victimes de violences d'extrême droite ainsi que l'engagement contre les origines de l'extrême droite et ses conséquences, notamment l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie .

Il prévoit le soutien d'initiatives de la société civile œuvrant dans ce sens, et veut améliorer l'égalité des chances dans le système éducatif.

Cette ville a un problème avec des nazis , affirme Max Aschenbach, élu municipal du parti satirique Die Partei, à l'origine de cette résolution, cité par l'agence allemande DPA.

Texte controversé

Le texte, très controversé en raison de ses formulations, avait été presque entièrement réécrit avant d'être adopté par une majorité composée des partis de gauche et des libéraux. Mais son titre, qui avait particulièrement fait débat, n'a pas pu être modifié pour des raisons procédurales, a expliqué la télévision ARD.

Le titre est clairement acéré , a reconnu Thomas Löser, du parti écologiste. Mais le fond est que nous, en tant que communauté municipale, déclarons clairement notre soutien à ceux qui s'opposent au racisme et à l'antisémitisme et attendons que tout le monde en fasse autant .

Nous ne voulons plus que "Pegida" attise la haine dans notre ville , ajoute-t-il en référence au mouvement islamophobe né dans la ville et qui y a rassemblé ces dernières années régulièrement des milliers de manifestants.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui pourfend la politique d'accueil de centaines de milliers de migrants de la chancelière Angela Merkel ces dernières années, a enregistré ces derniers mois plusieurs succès électoraux dans l'ex-Allemagne de l'Est.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) est arrivé deuxième aux élections régionales de septembre, avec 28 % des voix. Photo : Reuters / Hannibal Hanschke

En Saxe, dont Dresde est la capitale, l' AfDAlternative pour l'Allemagne est arrivé deuxième avec près de 28 % des voix lors d'élections régionales en septembre.