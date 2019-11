Le Conseil régional de l'environnement mise sur le transport collectif

Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent demande au gouvernement québécois de miser sur le transport collectif et actif, ainsi que sur l'électrification des transports. Il rappelle que le transport individuel demeure responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre dans la région.

Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent a déposé son mémoire dans le cadre du Chantier sur le financement de la mobilité, une consultation publique du ministère des Transports du Québec.

Ça doit être la priorité de cesser d’investir dans la mobilité individuelle. C’est là qu’on dépense le plus d’argent et qu’on émet le plus de gaz à effet de serre en transport , mentionne Patrick Morin, directeur adjoint de l'organisme.

Il faut penser à récompenser les comportements qui vont dans le sens de la mobilité durable. Patrick Morin, directeur adjoint, Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

Trois quarts des sommes comprises dans le Plan québécois des infrastructures sont consacrées au réseau routier, soutient M. Morin, alors que le quart est investi en transport collectif. Selon lui, ces données sont inversées en Ontario.

M. Morin estime que Québec devrait imiter l’Ontario. Là, on [pourrait] commencer à donner un signal clair pour changer le cours des choses , alors que la Belle Province a plutôt tendance à investir dans le problème depuis plusieurs années en élargissant certaines routes, selon lui.

La densité de la population au Bas-Saint-Laurent exclut les modes de transport collectif de masse comme les métros ou les tramways, reconnaît-il, mais il suggère que la région jette son dévolu sur les minibus et les taxibus. Il pourrait y en avoir beaucoup plus qu’actuellement , estime Patrick Morin, mais les moyens financiers doivent nous permettre d’y arriver .

Plus de parcours de transport par minibus, électrique de préférence, et plus d’horaires aussi sont des solutions à apporter pour favoriser le transport collectif dans la région, explique-t-il. Il faut commencer par là. Selon lui, l’offre doit devancer la demande en matière de transport collectif.

Bien sûr que les gens ne prennent pas le transport en commun au Bas-Saint-Laurent actuellement, parce qu’il n’y en a pas assez et ça ne répond pas à leurs besoins. Patrick Morin, directeur adjoint, Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

Parmi les autres mesures que propose M. Morin se trouve la majoration de la taxe sur le carburant, comme le font les régions de la Gaspésie et de Montréal. La majoration de cette taxe permet notamment à la Gaspésie d’offrir des circuits de transport collectif, explique-t-il.

Il souhaite par ailleurs sécuriser l’environnement routier afin de le rendre plus attrayant, de sorte que davantage de gens souhaitent adopter des modes de transport actif comme le vélo, notamment par un réseau de pistes cyclables.

Avec les informations de Caroline Cyr