Les nouvelles bretelles reliant Henri-IV et Félix-Leclerc ouvrent à la circulation

Les automobilistes peuvent emprunter dès samedi les nouvelles bretelles reliant les autoroutes Henri-IV et Félix-Leclerc en direction est.

Les travaux se concluent un an avant l’échéance prévue initialement, se félicite le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Je me réjouis que les automobilistes, les motocyclistes et les camionneurs puissent profiter dès maintenant de ces modifications qui permettront de gagner en sécurité et en fluidité , affirme le ministre François Bonnardel dans un communiqué.

Les nouvelles bretelles doivent accueillir 35 000 véhicules quotidiennement en direction nord, et 15 000 en direction sud. Photo : Ministère des Transports du Québec

Quelque 35 000 véhicules emprunteront quotidiennement la bretelle sur Henri-IV direction nord, selon le MTQ.

Plus de 15 000 voitures et camions circuleront chaque jour sur la bretelle direction sud.

La construction des deux nouvelles bretelles s’inscrit dans le chantier de l’élargissement de l’autoroute Henri-IV, estimé à près de 300 M$.