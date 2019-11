La technologie au profit des soins médicaux au Yukon

Grâce à un appel téléphonique, une discussion grâce à un système de vidéo ou encore l’utilisation d’une application pour utiliser un stéthoscope à distance, les ressources pour traiter des patients sans qu’ils soient physiquement devant le médecin sont de plus en plus nombreuses.

« Au Yukon, il peut y avoir de très grandes distances à parcourir pour aller voir un médecin. C’est donc une réelle chance de fournir des soins aux personnes dans un environnement non traditionnel », explique la présidente de l’Association médicale du Yukon, la docteure Catherine Smart, dont l’organisme est l’hôte de la rencontre.

Selon elle, il est logique pour les médecins du Yukon de discuter des possibilités pour utiliser davantage les soins virtuels. « C’est une occasion d’être réellement centré sur le patient en le rencontrant là où il est », souligne-t-elle.

Elle croit également que la technologie pourrait permettre aux médecins d’utiliser leur temps plus efficacement et donc de pouvoir voir plus de patients.

Selon l’Association médicale canadienne, le Canada était un chef de file en matière de soins virtuels dans les années 1970, mais a depuis pris du retard comparé à de nombreux autres pays.

« Il y a très peu de patients canadiens qui ont la chance de recevoir des soins virtuels, probablement moins de 1% », admet la présidente de l’Association médicale canadienne, le docteur Sandy Buckman, qui assiste à la rencontre qui se tient à Whitehorse.

Sandy Buckman ne croit pas que le problème soit une résistance de la part des patients. « Bien au contraire! Les Canadiens adhèrent de tout coeur à cette idée, autant les plus jeunes que les plus âgés », dit-il.

Le problème, selon lui, serait plutôt les règles que doivent suivent les médecins par exemple le fait que les médecins d’une province ou d’un territoire ne peuvent pas offrir de soins dans une autre juridiction.

Avec les informations de Christine Grenier