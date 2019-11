La Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue fête ses 15 ans

L'organisme qui travaille à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes lesbiennes, gais, bisexuels-les et transgenres invite les citoyens à une soirée au Petit Théâtre du Vieux Noranda.

Des artistes de la région seront présents pour animer l'événement notamment Canevas-Humour spontané et Karaokings.

La directrice générale Marie-Aimée Fortin Picard dresse un bilan positif des 15 d'existence de l'organisme qui a pu mobiliser le milieu autour de cette question.

Ça a été l'occasion pour les gens de la diversité sexuelle d'exprimer leur réalité, mais aussi pour les intervenants d'entendre comment ça se vivait en plus de pouvoir développer des projets qui répondaient à ces besoins-là. Marie-Aimée Fortin Picard

Les premières années de la coalition, ça été vraiment de mobiliser les acteurs du milieu socioéconomique, du milieu de l'éducation, du milieu de travail, les milieux des syndicats et les municipalités pour comprendre que chacun peut faire sa part pour rendre la région inclusive, dit-elle. On est très fiers d'avoir offert des formations. Il y a eu beaucoup de colloques.

Le drapeau arc-en-ciel hissé devant l'hôtel de ville de Rouyn-Noranda en mai 2017. Photo : Ville de Rouyn-Noranda

Aussi, Marie-Aimée Fortin Picard a remarqué un changement des mentalités et une meilleure compréhension des réalités de la communauté.

La situation était peut-être que c'était plus tabou, on en parlait un petit peu moins, les gens étaient plus dans le placard comme on dit. Marie-Aimée Fortin Picard

Elle précise qu'il y a de plus en plus de personnes LGBTQ qui décident de rester vivre dans la région.

Ce qu'on observe depuis 15 ans c’est que les coming out se font de plus en plus jeunes, et les gens restent en région. Je vous dirais que le principal élément, c'est celui-là , se réjouit Marie-Aimée Fortin Picard.