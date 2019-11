L’Estrie se relève d’une violente tempête

La situation se résorbe tranquillement dans la région à la suite de vents violents et de fortes pluies qui ont déferlé au cours des derniers jours. Le niveau de la rivière Saint-François à Sherbrooke est descendu d'un mètre et demi depuis vendredi soir pour se situer en dessous des 20 pieds.

D’après la Ville de Sherbrooke, le niveau de la rivière Saint-François va descendre graduellement, après avoir grimpé à plus de 24 pieds vendredi.

La tendance est à la baisse. C’est plus vite que nos prévisions parce qu’on dit que la rivière devrait atteindre les 15 à 16 pieds durant la journée, si ce n’est pas en matinée, donc ce sont de très bonnes nouvelles , a indiqué la présidente du comité de sécurité publique de la Ville de Sherbrooke, Danielle Berthold.

On a monté à plus de 24 pieds, c’est énorme. Dans l’histoire, de mémoire, c’est la troisième fois qu’on atteint ce niveau-là. Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence à la Ville de Sherbrooke

Le niveau de l'eau descend tranquillement dans la région, notamment dans l'arrondissement Lennoxville à Sherbrooke où des voitures ont été submergées vendredi. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Les évacués de retour au bercail

Les personnes évacuées vont pouvoir rentrer chez elles au cours de la fin de semaine. Près de 1000 personnes ont reçu un avis préventif d’évacuation vendredi.

Les gens qui ont été évacués seront accompagnés par le service d’inspection du service des incendies, parce qu’il faut s’assurer que ce n’est pas un problème de réintégrer le logement s’il y a eu des dommages à l’intérieur , a ajouté Danielle Berthold.

La Ville évalue qu’une cinquantaine de résidences auraient été endommagées par l’eau. Une rencontre d’information avec les citoyens est déjà en préparation.

On est déjà [en train] de préparer une rencontre citoyenne pour l’aide financière du ministère de la Sécurité publique, a révélé Stéphane Simoneau. Je n’ai pas encore la date et l’endroit, mais on travaille là-dessus ce matin pour rassurer les gens.

Une soixantaine de personnes ont également été prises en charge par la Croix-Rouge vendredi. Ils ont été hébergés à l’hôtel et cette situation sera réévaluée au cours de la journée, a dit Danielle Berthold. S’il faut qu’ils couchent encore à l’hôtel ce soir évidemment ce sera pris en charge par la Croix-Rouge.

Les rues rouvertes à la circulation

La majorité des routes de l'Estrie, dont la rue King Ouest à Sherbrooke, sont maintenant rouvertes à la circulation.

Sept tronçons demeurent toutefois fermés, dont la rue Saint-François Nord à Sherbrooke, en raison du niveau d'eau toujours élevé.

La route 243 à Foster et le chemin Gaudreau à Brigham sont fermés en raison de fils électriques qui sont tombés. Le chemin George-Bonnallie à Eastman, la route 216 à Stoke et le chemin Stratford à Stratford sont également fermés.